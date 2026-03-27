La alcaldesa de Aguilar (Córdoba) dimite tras "dos mayorías absolutas" porque "las instituciones deben renovarse"

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores (IU), durante su comparecencia. - AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

IU agradece a Carmen Flores "su compromiso y su trabajo" y respalda a Paqui Herrador como próxima alcaldesa, por "su capacidad y fortaleza"

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera (Córdoba), Carmen Flores (IU), ha anunciado este viernes que, a sus 69 años de edad, dimite de su cargo, después de 22 años de carrera política y tras haber logrado "dos mayorías absolutas" consecutivas, porque entiende que "las instituciones deben renovarse", y por eso ha buscado "el relevo" al frente del Consistorio, donde la sustituirá, según ha avanzado la propia regidora, la edil de IU Paqui Herrador.

Flores, que también dejará su acta de concejal y que verá formalizada su salida del Ayuntamiento durante un Pleno previsto para el próximo 7 de abril, ha hecho este anuncio a través de un vídeo que el Consistorio ha distribuido en su perfil oficial de Facebook, consultado por Europa Press, en el que ha agradecido el respaldo que le han venido dando sus vecinos, a los que ha respondido "intentado cada día trabajar con honestidad, con cercanía y con el compromiso de mejorar" su pueblo y la vida de los aguilarenses, tomando "cada decisión siempre pensando en el interés general".

Así fue en su primera etapa como alcaldesa, entre 1995 y 2003, pero especialmente después, ya que "en 2019, cuando pensaba" que su "etapa en la política ya había quedado atrás, surgió de nuevo la posibilidad de asumir" la responsabilidad de la Alcaldía de Aguilar, que, según ha señalado, "necesitaba recuperar ilusión, proyecto y confianza, y un grupo de personas decidimos dar un paso hacia adelante para construir un camino para nuestro pueblo".

Flores, quien ha dicho haber "tenido la suerte de trabajar con un equipo humano extraordinario", que ha estado a su lado "con compromiso, honestidad y con una enorme vocación de servicio público", ha asegurado que su dimisión es fruto de una decisión que ha ido "madurando con serenidad", preguntándose "cuándo era el momento adecuado" para cerrar esta etapa de su vida, concluyendo que ha "llegado ese momento, después de consensuarlo" con su equipo de gobierno "y con la Asamblea de IU".

Así, la salida de Flores llega en un momento en el que el programa de gobierno de IU "está prácticamente cumplido, incluso con más objetivos de los previstos", y hay un "equipo de gobierno, preparado para continuar gobernando", a partir de ahora de la mano de "Paqui Herrador, bien conocida por su trabajo, su capacidad y su empatía hacia los demás", y que será "quien estará al frente, coordinando como alcaldesa la continuidad de un trabajo que irá en progresión".

Por eso, "después de tantos años dedicados al servicio público municipal", Flores siente "que ha llegado el momento, no de dar un paso atrás, sino de dar un paso al lado", afirmando que no lo hace "desde el cansancio, ni por estar quemada", sino que ha tomado la decisión "desde la serenidad que da saber" que ha "trabajado con honestidad y con cariño" hacia su pueblo, y en la creencia de que "las instituciones deben de renovarse, los proyectos deben de continuar y siempre debe haber nuevas personas dispuestas a aportar su energía, sus ideas y su visión".

De hecho, la todavía alcaldesa de Aguilar está "convencidísima de que el equipo que continúa está preparado para seguir avanzando. Aguilar tiene talento, tiene instituciones fuertes, tiene gente comprometida y tiene futuro, y nos lo tenemos que creer, Aguilar tiene futuro", ha concluido.

AGRADECIMIENTO DE IU

Por su parte y en declaraciones a Europa Press, el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, ha destacado que, desde su formación, solo pueden "agradecer a Carmen Flores su compromiso, su trabajo y el enorme esfuerzo que ha realizado por el desarrollo social y económico de su municipio. Una labor que ha sido avalada elección tras elección por los vecinos y vecinas, respaldando una gestión extraordinaria en un municipio también extraordinario".

De hecho, según ha subrayado el líder provincial de IU, "Carme se ha implicado en el impulso de proyectos de mejora, acondicionamiento, fortalecimiento de los servicios públicos y generación de empleo para la juventud", y hay que "poner de manifiesto especialmente el importante trabajo realizado con las escuelas taller, apostando por crear oportunidades laborales en su municipio, hasta convertir a Aguilar de la Frontera en un referente para Izquierda Unida".

Además, ha hecho todo ello "desde la serenidad, la tranquilidad y el convencimiento de que las responsabilidades públicas son pasajeras y que todas y todos estamos de paso" y, por eso, ha reiterado su "agradecimiento por el enorme trabajo realizado por Carmen", quien será sustituida ahora por "la compañera Paqui Herrador en la responsabilidad de la Alcaldía".

Desde la Dirección Provincial de Izquierda Unida han trasladado a Herrador sus "mejores deseos en esta nueva etapa", convencidos de "su capacidad y su fortaleza", por lo que le ofrecen su "apoyo y compromiso", valorando "muy positivamente la incorporación de Paqui", a la vez que han agradecido "profundamente el inmenso trabajo realizado por nuestra compañera Carmen, que es ya toda una referente política en la provincia de Córdoba".