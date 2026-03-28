Loles López y Pilar Miranda participan en los actos del Sábado de Pasión en Huelva

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, visitando la Parroquia de la Purísima Concepción de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, han asistido este sábado en la Parroquia de la Purísima Concepción de Huelva al tradicional acto de imposición de medallas a los legionarios, hermanos honorarios de la Archicofradía de la Vera Cruz y Oración en el Huerto, que desfilarán esta tarde acompañando al Santísimo Cristo de la Vera+Cruz.

Según ha informado la Junta en una nota, los más de 150 caballeros legionarios pertenecen al Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos II de la Legión, con base en Ronda (Málaga).

La responsable andaluza ha destacado que "la Semana Santa de Huelva tiene mucho peso en Andalucía". A este respecto, López ha resaltado que "es arte, cultura, devoción, tradición, fe y está en las raíces de nuestra tierra".

Además, se ha congratulado del buen tiempo porque "también tiene una importante repercusión económica en el sector de la hostelería de la ciudad". Finalmente, la consejera ha deseado a todos los onubenses que disfruten mucho todos estos días.

Por su parte, Miranda ha agradecido a los legionarios y a la Hermandad de la Vera Cruz "un día que hemos ganado a la Semana Santa y que la ciudad disfruta muchísimo". Respecto a la Semana Santa, ha asegurado que la ciudad está preparada para vivir una Semana Santa magnífica, "el trabajo está ya hecho, así que, con muchas ganas y mucho ánimo, además las iglesias están llenas, mucha gente viendo a nuestros titulares y el patrimonio tan maravilloso que tenemos y como consecuencia la ciudad llena de vida, algo que beneficia a todos".

Mientras tanto, el hermano mayor de la Archicofradía de la Vera Cruz y Oración en el Huerto, Manuel Acosta, ha reconocido que "la presencia de la Legión acompañando al Santísimo Cristo de la Vera+Cruz es un momento muy bonito de la Semana Santa de Huelva y desde el año 2019 la gente espera este día".

Asimismo, López y Miranda han visitado las hermandades de la Redención, la Sagrada Cena y la asociación parroquial Nuestro Padre Jesús de la Bendición, donde han realizado las correspondientes ofrendas florales y, además, han asistido a las primeras levantás de los pasos.