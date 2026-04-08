La alcaldesa de Fuente Obejuna ocupa el número uno de la lista del PSOE de Córdoba, para el que se postuló Crespín

Archivo - La alcaldesa de Fuente Ovejuna, Silvia Mellado, encabezará la candidatura del PSOE por Córdoba para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Fuente Obejuna (Córdoba), Silvia Mellado, será, finalmente, quien abra la candidatura que presentará el PSOE de Córdoba a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, y no la secretaria general del partido en la provincia, Rafi Crespín, quien se había ofrecido para ocupar el número uno de la lista.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, precisando también que, como número dos se sitúa el portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, mientras que el número tres corresponde a Victoria Fernández, actual asesora del ministro de Agricultura, Luis Planas. Como número cuatro, por su parte, se ha situado el abogado Mariano Poyato, que está al frente de la Secretaría de Transparencia, Control Interno y Cumplimiento Normativo de la ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba.

Esta es la cabecera de la candidatura socialista por Córdoba para el 17M que, tras ser aprobada este miércoles por la ejecutiva provincial del partido, deberá ser validada el próximo viernes por el comité director del PSOE de Andalucía, al igual que las de las otras siete provincias andaluzas, tras su paso previo por las comisiones de listas y de ética y garantías.

En las pasadas elecciones andaluzas, el PSOE de Córdoba logró tres parlamentarios, en concreto, la exalcaldesa de Córdoba Isabel Ambrosio, que abrió la lista entonces, seguida por el profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Ruiz, y por la exacaldesa de Montoro Ana María Romero, mientras que el número cuatro en la lista en 2022 lo ocupó Esteban Morales, quien ahora repite en la candidatura, pero dos puestos más arriba.