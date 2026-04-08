El puerto de Barbate (Cádiz) se somete a un dragado de emergencia por los daños sufridos por las borrascas

Draga del puerto de Barbate (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La canal de acceso al puerto de Barbate (Cádiz) se va a someter a un dragado de emergencia para hacer frente a los daños causados por los pasados temporales de enero y febrero, con un coste para la administración autonómica de 650.000 euros y una duración estimada de tres meses.

Esto supondrá una afección al tráfico normal de la flota pesquera, aunque las obras se efectuarán para restablecer los calados y asegurarán la operatividad de las instalaciones y el acceso de las embarcaciones en condiciones adecuadas de navegabilidad, como ha informado en una nota la Junta de Andalucía.

La draga, que se encuentra en el puerto realizando trabajos previos, ya obtuvo el lunes el permiso de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, con un informe de compatibilidad con las estrategias marinas favorables, y este mediodía se ha recibido la autorización de Capitanía Marítima para emprender los trabajos esta misma semana.

Los daños se han producido tras el tren de borrasca que tuvo lugar en los primeros meses del año y que ha tenido como consecuencia el agravamiento en la situación de los calados del puerto, dificultando su navegabilidad en la canal de acceso.

Según se ha expuesto, se han producido fuertes aterramientos en la zona del contradique que, no sólo dificultan la navegación en ciertas fases de la marea, sino que generan sobre todo "situaciones de grave peligro" para las embarcaciones, ya que la rotura de la mar en los bajos que se han creado provoca unos oleajes perpendiculares al avance que las deja desprotegidas.