Alcaldesa de Granada felicita a María Pérez:"Es la buena noticia" desde una Granada "un poco entristecida" por terremoto

Archivo - Marifrán Carazo y María Pérez en una imagen de archivo. - PERFIL DE MARIFRÁN CARAZO EN LA RED SOCIAL 'X'
GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha felicitado este sábado a la atleta, María Pérez, natural de Orce, tras convertirse en campeona de Europa del medio maratón de marcha, en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Reino Unido).
"Desde una Granada hoy un poco entristecida por los acontecimientos que hemos vivido --terremoto de magnitud 5, y con epicentro en la localidad de Alhendín (Granada)--, alegrarnos; es la buena noticia del día ese nuevo mérito deportivo de María Pérez", a quien ha vuelvo a felicitar desde Granada.
Así, tras ser cuestionada por los periodistas, ha explicado que "estas primeras horas post movimiento sísmico nos ha impedido ver en directo esa carrera", precisando que "sabíamos que era hoy, pero estábamos enfrascados y participando de esa reunión de coordinación".
Carazo ha explicado también que se lo han trasladado y "nos alegramos muchísimo; nuestras felicitaciones de Granada a nuestra Medalla de la Ciudad y también a nuestra corredora que bate récord del mundo y nos llena de satisfacción", ha concluido.