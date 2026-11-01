La alcaldesa de Granada visita las obras de remodelación de la calle Santiago, que avanzan con la colocación del asfalto

Imagen de la visita a las obras de remodelación. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado las obras de remodelación de la calle Santiago, en el barrio del Realejo, coincidiendo con la colocación de la primera capa de asfalto. La actuación, que también comprende las calles Solares, Somosierra y Comendadoras de Santiago y se desarrolla en coordinación con Emasagra, alcanza aproximadamente el 65% de ejecución y avanza según la planificación establecida, con su finalización prevista para el mes de diciembre. Así, las obras presentan un importante grado de avance en la calle Santiago, donde ya se ha colocado la primera capa de asfalto.

Desde la Plaza del Realejo hasta Moral Alta, la remodelación está prácticamente terminada, a falta de pequeños remates en los alcorques. Entre Moral Alta y la calle Salvador también se han completado las principales actuaciones de urbanización, mientras que desde Salvador hasta Ponce de León queda pendiente la colocación de la solería en la acera de los números impares y completar los trabajos de pavimentación, según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

Durante la visita, Carazo ha destacado que "con estas obras estamos mejorando la accesibilidad y renovando unas infraestructuras que habían quedado deterioradas por el paso del tiempo. Queremos que los vecinos del Realejo tengan calles más cómodas y seguras, respetando al mismo tiempo la identidad y el carácter histórico del barrio".

Entre las calles Ponce de León y Ave María ya se han colocado los bordillos y hormigonado las aceras, mientras que la nueva red de abastecimiento alcanza la confluencia con Ave María. También se han ejecutado las canalizaciones de servicios en ambas fachadas y quedan pendientes algunas conexiones de la red de agua con las calles transversales. Por su parte, en la calle Comendadoras de Santiago se han renovado las redes de abastecimiento y saneamiento, así como las canalizaciones de alumbrado público y electricidad.

Los trabajos pendientes se centran en la ejecución de las escaleras situadas junto a la fachada del convento. La intervención contempla también la rehabilitación de la red de saneamiento de la calle Santiago mediante el sistema de manga, unos trabajos previstos a partir de principios de noviembre.

Esta técnica permite reparar las tuberías desde su interior sin necesidad de abrir zanjas a lo largo de todo el trazado, reduciendo así las molestias para los vecinos. Las obras, ejecutadas por la empresa Soluciona, Obras y Servicios, S.L., se desarrollan manteniendo una comunicación permanente con los vecinos para informarles de los trabajos y reducir, en la medida de lo posible, las molestias durante su ejecución.

La mejora de la accesibilidad es uno de los principales objetivos de esta remodelación, que permitirá eliminar barreras arquitectónicas en calles donde las aceras eran demasiado estrechas y existían desniveles que dificultaban el paso de los peatones, según ha añadido el Consistorio en el citado comunicado.

Para solucionar estos problemas, el proyecto contempla la creación de plataformas únicas, con calzada y aceras al mismo nivel, y la instalación de nuevos pavimentos adaptados al entorno histórico del Realejo. La actuación incluye además la plantación de 16 nuevos árboles y la incorporación de mobiliario urbano para mejorar estos espacios públicos.

En la calle Santiago, por su parte, se combinarán nuevos pavimentos de asfalto de menor sonoridad, que permitirán reducir el ruido del tráfico, con adoquines de granito antideslizante en los tramos de mayor carácter histórico. Entre la Plaza del Realejo y Comendadoras de Santiago, el granito se extenderá de fachada a fachada para dar prioridad a los peatones, mientras que las nuevas aceras incorporarán baldosas hidráulicas similares a las de la calle Molinos, manteniendo una imagen acorde con el entorno del Realejo.

La remodelación se extenderá también al tramo de la calle Solares comprendido entre Santiago y Molinos, donde se renovará el firme y se creará una plataforma única para eliminar barreras arquitectónicas.

Por su parte, Somosierra contará con un nuevo pavimento de granito y una configuración que facilitará la evacuación del agua de lluvia, mientras que en Comendadoras de Santiago se reorganizará el espacio para eliminar desniveles y mejorar los desplazamientos peatonales, manteniendo los accesos a viviendas y garajes.

La actuación incluye también la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento, en coordinación con Emasagra, para solucionar los problemas de deterioro y filtraciones que presentaban algunas conducciones antiguas. Estos trabajos permitirán mejorar el suministro de agua potable y la evacuación de aguas residuales y pluviales, además de reducir el riesgo de futuras averías.

El proyecto contempla también la renovación del alumbrado público con tecnología LED, incorporando en determinados puntos faroles de estilo tradicional adaptados a la imagen del Realejo.

Además, se ejecutarán nuevas canalizaciones subterráneas y se soterrará parte del cableado existente, especialmente en Comendadoras de Santiago, para mejorar las instalaciones y reducir la presencia de cables en las fachadas. Con esta remodelación, el Ayuntamiento busca mejorar las condiciones de estas calles del Realejo, facilitando los desplazamientos a pie y renovando unas infraestructuras que habían quedado deterioradas por el paso del tiempo, al tiempo que mantiene las características propias de este entorno histórico de Granada.