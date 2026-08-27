La alcaldesa de Motril (Granada) respalda la reactivación del OCON-Sur para combatir el narcotráfico

Archivo - La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, atiende a los medios en imagen de archivo. - Europa Press - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha suscrito la petición del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al Gobierno central sobre la recuperación del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur), una medida que ha calificado como "esencial para que nuestra Comunidad Autónoma pueda gozar de todas las garantías de seguridad ante una situación de narcotráfico que está afectando a la normalidad en toda Andalucía".

En declaraciones a Europa Press, García Chamorro ha aseverado que la reactivación de esta unidad de élite policial resulta "fundamental para prevenir situaciones de riesgo sobre este auge del narcotráfico" en relación con Motril.

La primera edil ha insistido en que desde Motril apoyan "firmemente la petición realizada por parte de la Junta de Andalucía ante la necesidad de seguir aumentando los recursos y los medios materiales y personales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a disposición de la ciudadanía con el objetivo de combatir el narcotráfico en todo el litoral andaluz, especialmente en nuestra ciudad, que cuenta con una amplia zona marítima en plena expansión".

La alcaldesa ha enfatizado que "resulta necesario ofrecer a la ciudadanía todas las garantías por parte de las instituciones públicas para reconocer un problema del que, si no actuamos con contundencia, puede tener consecuencias fatales".

Por su parte, el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, José Peña, ha compartido la necesidad de que la OCÓN-Sur "vuelva a ser un dispositivo al servicio de la ciudadanía andaluza", expresando su preocupación de que "el litoral andaluz se encuentra desprotegido por parte del Gobierno de España desde el desmantelamiento de esta unidad de élite".

Peña ha subrayado que esta unidad "eran necesarios para los municipios costeros como Motril para evitar el aumento de la actividad delictiva relacionada con el narcotráfico".