Andalucía eleva a 66 los casos de virus del Nilo tras detectar un nuevo caso humano en El Puerto de Santa María (Cádiz)

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado a 66 el número de casos humanos de fiebre del Nilo Occidental registrados en lo que va de 2026, después de que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias haya confirmado este sábado, un nuevo caso en la comunidad autónoma. Se trata de un caso de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) en un hombre residente en El Puerto de Santa María (Cádiz) que permanece ingresado.

En consecuencia, la Consejería ha comunicado en una nota la decisión decretar hasta el 16 de octubre el periodo de declaración como área en alerta de la entidad singular de Campiña-Serrano del municipio de El Puerto de Santa María. El caso ha sido confirmado por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Cádiz ha informado de esta situación al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y a la Diputación de Cádiz.

Actualmente, son 27 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Benalup-Casas Viejas (Cádiz): Benalup (hasta 07-10); La Rambla (Córdoba, hasta 1510), Lucena (Córdoba): Lucena (hasta 02-10); Almonte (Huelva): Almonte (hasta 30-09); Gibraleón (Huelva): La Calvilla (hasta 01-10); Huelva (Huelva): Huelva (hasta 02-10); Moguer (Huelva): Mazagón (hasta 30-09); Niebla (Huelva, hasta 24-09); Palos de la Frontera (Huelva): Mazagón (hasta 30-09); San Bartolomé de la Torre (Huelva, hasta 2609), y Alhaurín de la Torre (Málaga, hasta 02-10).

Asimismo, también están perjudicados Cártama (Málaga): Cártama (hasta 22-09); Pizarra (Málaga, hasta 01-10); Almensilla (Sevilla, hasta 02-10); Aznalcázar (Sevilla, hasta 21-09); Cantillana (Sevilla, hasta 07-10); Coria del Río (Sevilla, hasta 02-10); Dos Hermanas (Sevilla, hasta 19-09); Huévar del Aljarafe (Sevilla, hasta 21-09); La Luisiana (Sevilla, hasta 02-10); La Puebla del Río (Sevilla, hasta 09-10); Las Navas de la Concepción (Sevilla, hasta 02-10); Los Palacios y Villafranca (Sevilla, hasta 06-10-09); Pilas (Sevilla, hasta 22-09); Utrera (Sevilla): Guadalema de los Quintero (hasta 22-09) y Villamanrique de la Condesa (Sevilla, hasta 09-10), El Puerto de Santa María (Cádiz): Campiña-Serrano (hasta 16-10).

INFORME SEMANAL

Hasta el momento, en Andalucía se han notificado 66 casos humanos confirmados de FNO en los siguientes municipios: Villamanrique de la Condesa (11), Dos Hermanas (9), Coria del Río (8), La Puebla del Río (5), Aznalcázar (5), Almensilla (5), Palomares del Río (3), Sevilla (3, en las barriadas de Tablada y Cerro del Águila), Bollullos de la Mitación (2), Los Palacios y Villafranca (2), Olivares (1), San Juan de Aznalfarache (1), Guadalema de los Quintero en Utrera (1), Pilas (1) y Huévar del Aljarafe (1), en la provincia de Sevilla; Niebla (1), Hinojos (1), San Bartolomé de la Torre (1), Mazagón-Palos de la Frontera (1), Almonte (1) y La Calvilla-Gibraleón (1), en la provincia de Huelva; Pizarra (1), en la provincia de Málaga, El Puerto de Santa María (1), en la provincia de Cádiz.

Del total de casos 60% corresponden a formas clínicas leves y el resto a formas neuroinvasivas, con un total de tres defunciones. Además, se han realizado estudios de laboratorio en 737 pacientes para descartar la presencia del virus, de los cuales 176 son pacientes con meningitis vírica; y en el cribado de donantes de sangre, se han realizado 8322 determinaciones para virus del Nilo Occidental (VNO) con resultado negativo.

Asimismo, se ha confirmado la presencia del VNO en 7 de las 300 aves silvestres analizadas en Andalucía, localizadas en Almonte (3) e Hinojos (HU), Medina-Sidonia (CA), Sanlúcar la Mayor (SE) y Jerez de la Frontera (1) (CA).

En cuanto a la vigilancia en équidos, se han detectado 6 positivos en lo que va de temporada, situados en los municipios de Cantillana (2), Constantina, La Puebla del Río y Bollullos de la Mitación (SE) y Pulpí (AL) Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 7216 determinaciones. De las determinaciones 6815 han sido negativas, 148 positivas y el resto pendiente de determinar.

Un total de 37 municipios han detectado positivos en mosquitos en Andalucía: Pulpí (4 positivos) en la provincia de Almería; Algodonales (1 positivo) y Benalup-Casas Viejas (2 positivos) en la provincia de Cádiz; La Rambla (1), Lucena (3 positivos) y Bujalance (4 positivos) en la provincia de Córdoba; Salobreña (1 positivo) en la provincia de Granada; Huelva (1 positivo) en la provincia de Huelva; Torredonjimeno (1 positivo) y Lopera (3 positivos) en la provincia de Jaén; Alhaurín de la Torre, Cártama y Mijas (1 positivo) y Málaga (2 positivos) en Málaga;

Por otro lado, también se encuentran los municipios Castilblanco de los Arroyos, La Puebla de los Infantes, Constantina, Gerena, Guillena, Las Cabezas de San Juan, La Luisiana, Las Navas de la Concepción y Sevilla (1 positivo), Dos Hermanas (2 positivos), Isla Mayor, Bollullos de la Mitación y Gelves (3 positivos), Lebrija, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache (5 positivos), Los Palacios y Villafranca y Coria del Río (6 positivos), Villamanrique de la Condesa y Almensilla (7 positivos), Aznalcázar (8 positivos), Benacazón y Palomares del Río (11 positivos) y La Puebla del Río (31 positivos) en Sevilla.

La detección de nuevos casos humanos de FNO en las últimas semanas, en su mayoría leves, junto con la persistencia de circulación viral en mosquitos, confirma que el VNO continúa circulando en la comunidad y mantiene un escenario de riesgo sostenido, especialmente en los municipios del entorno del río Guadalquivir de la provincia de Sevilla con evidencias de ampliación reciente a las provincias de Cádiz, Córdoba y Huelva.

La Junta cuenta con 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género culex, principalmente culex pipiens y culex perexiguus y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO), el Ayuntamiento de Sevilla.

De esta manera recibe información de cerca de 234 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías o entidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Actualmente 131 municipios se encuentran en un nivel de riesgo alto: Almería (6), Cádiz (19), Córdoba (14), Granada (5), Huelva (18), Jaén (9), Málaga (11) y Sevilla (49).