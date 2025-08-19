La alcaldesa de La Zubia (Granada) acusa al PP de "mentir continuamente a los vecinos para ocultar que está roto"

LA ZUBIA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de La Zubia (Granada), Purificación López (PSOE), ha acusado este martes al PP local de "mentir a la ciudadanía continuamente con comunicados engañosos y sin fundamento con el único objetivo desesperado de intentar ocultar que es un partido roto y sin ideas".

En una nota, la regidora ha respondido así a un comunicado difundido este martes por el PP que denunciaba "el estado de abandono, suciedad y decadencia" en el que, según los 'populares', se encuentra el citado municipio tras casi cuatro años de gobierno de PSOE e Izquierda Unida (IU) encabezado por Purificación López.

Además, el portavoz del PP en La Zubia, Pepe Torregrosa, ha sostenido que el actual equipo de gobierno "es incapaz de acometer inversiones con recursos propios". Frente a ello, la alcaldesa ha replicado que el Ayuntamiento "cuenta en la actualidad con apenas un tercio del personal de limpieza que tenía hace 21 años, a pesar de que el municipio no ha dejado de crecer y supera ya los 20.000 habitantes, precisamente porque el PP se encargó de desmantelarlo".

Y es que, "frente a los 18 operarios que había en 2004 --dos por cada uno de los nueve distritos de la localidad--, en este momento solo hay seis trabajadores municipales en el área de Obras y Servicios, que los distintos gobiernos anteriores han ido desmantelando poco a poco, y que es absolutamente insuficiente para una ciudad del tamaño de La Zubia", según ha abundado la alcaldesa.

La regidora ha defendido que el actual equipo de gobierno "está haciendo un esfuerzo titánico para revertir esta situación, que nos impide que La Zubia luzca tan limpia como a todos nos gustaría", y al respecto ha destacado que el Ayuntamiento contrató en el mes de junio a doce barrenderos para seis meses para "reforzar la limpieza", y en septiembre comenzará con la licitación del refuerzo de limpieza con siete trabajadores a jornada completa con motocarros y maquinaria nueva, por importe de más de 530.000 euros anuales.

"Esto lo saben perfectamente en el PP de La Zubia, porque así se lo explicamos en el último Pleno, pero una vez más prefieren confundir a nuestros vecinos y atacar al equipo de gobierno, que está sufriendo las consecuencias de los distintos gobiernos del PP en el Ayuntamiento, que han amortizado plazas muy necesarias en el área de Obras y Servicios, generando un problema que este gobierno va a solucionar", ha manifestado la alcaldesa.

"REFORZAR" EL SERVICIO DE LIMPIEZA

Ha añadido que el Ayuntamiento de La Zubia, "ante la imposibilidad de crear nuevas plazas de Obras y Servicios debido a la actual tasa de reposición para solucionar este problema", ha optado por "reforzar" el servicio de limpieza, mediante una licitación por importe de 530.000 euros anuales.

"En cuanto a las inversiones, de sus palabras se deduce claramente que el PP está más ocupado en solucionar sus problemas internos que en interesarse por los numerosos proyectos que tenemos en marcha para La Zubia, como los arreglos integrales de los comedores escolares de los CEIP 'Tierno Galván' y 'Al-Zawiya', el nuevo plan de asfaltado o el arreglo de las calles Norte y Greco", ha apuntado también Purificación López.

De igual modo, la alcaldesa ha reivindicado el "ambicioso plan de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de instalaciones deportivas" que tiene en marcha el Ayuntamiento, así como el inicio del expediente para la ubicación del nuevo cementerio, "consensuado con los vecinos de los barrios, y otros proyectos muy importantes que verán la luz en unos meses y que son reivindicaciones históricas de los zubienses que ellos --en referencia a los 'populares'-- nunca atendieron".

Purificación López ha apuntado que, en su último mandato, el PP "apenas gastó 300.000 euros en inversiones, frente a los más de cinco millones de euros que ha invertido el PSOE en los últimos cuatro años, con proyectos como el nuevo césped del campo Los Hoyos, el asfaltado de más de 70 calles, la rehabilitación de los Baños Árabes, las numerosas inversiones en los colegios o la maquinaria y vehículos nuevos para Obras y Servicios, Policía Local y Protección Civil".

"Si a esto le sumamos que hemos comprado la Huerta Grande por valor de 900.000 euros, que pasará a ser parte del patrimonio de La Zubia, es evidente que en el PP de La Zubia les importan en absoluto nuestros vecinos ahora mismo, porque decir que no estamos realizando inversiones es sencillamente una enorme mentira más", ha aseverado la alcaldesa.

Purificación López ha remarcado también que el Ayuntamiento "está pagando a sus proveedores en menos tiempo que nunca, y a día de hoy ya estamos pagando facturas del mes de mayo y junio, a pesar de que el PP vota sistemáticamente en contra cada vez que hay que hacer un reconocimiento de crédito, algo totalmente incongruente con sus declaraciones", según ha agregado antes de concluir pidiendo al PP de La Zubia que "solucione sus líos internos, que son muchos y muy importantes, y se pongan a trabajar de una vez por todas, planteando proyectos reales y concretos y no criticando todo lo que hace este equipo de gobierno, porque los zubienses están cansados ya de esta confrontación permanente a la que nos tienen acostumbrados", según ha zanjado la alcaldesa.