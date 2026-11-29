La cabeza de lista de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados por Granada, María Alcantud, ejerce su derecho al voto este 29N en la ciudad de Baza. - ADELANTE ANDALUCÍA GRANADA

BAZA GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados por Granada, María Alcantud, ha ejercido este domingo su derecho al voto y ha apuntado a la "oportunidad histórica" que se abre en estos comicios para su formación, a la vez que ha llamado a que "nadie se quede en casa".

La joven candidata ha depositado su voto en una urna ubicada en el el Conservatorio profesional de música José Salinas de la ciudad granadina de Baza, al norte de la provincia.

"Desde adelante Andalucía Granada estamos muy contentas con la oportunidad que se nos plantea hoy y esperemos poder aprovecharla", ha dicho Alcantud, que ha agradecido la movilización de la militancia de Adelante en las ochos provincias y la sus apoderados, con cientos de ellos en la provincia granadina.

"Es una oportunidad histórica. Hoy los votos nuestros cuentan lo mismo que los votos de los grandes empresarios o de los especuladores, por eso animamos a que nadie se quede en casa", ha sido el mensaje que ha subrayado la cabeza de lista de la formación andalucista.

María Alcantud ha insistido en que "nada está escrito", y en alusión a la jornada electoral ha resaltado que "hoy es cuando se hace historia". "Las encuestas que cuentan son las de hoy, así que animamos a que todo el mundo vaya a votar y que vote con mucha esperanza", ha concluido.

(EUROPA PRESS)