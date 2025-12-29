Alfonso Zurro recibirá el Premio Salvador Távora a su trayectoria en la Feria de Teatro de Palma del Río (Córdoba)

Alfonso Zurro recibirá el Premio Salvador Távora a su trayectoria en la Feria de Teatro de Palma del Río. - PALMA FERIA DE ARTES ESCÉNICAS

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El autor dramático, director de escena y pedagogo Alfonso Zurro ha sido elegido para recibir en la 43ª edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía el Premio Salvador Távora a la trayectoria profesional, que en ediciones anteriores han recibido profesionales como el dramaturgo Eusebio Calonge, el actor y director Roberto Quintana, el escenógrafo Curt Allen Wilmer, el periodista Daniel Galindo o el estilista Manolo Cortés.

Tal y como ha indicado en una nota la organización de la cita, que se celebrará en la localidad cordobesa de Palma del Río del 29 de junio al 3 de julio, la entrega del premio se realizará en el acto de inauguración de Feria de Palma.

Siempre vinculado a Sevilla, Alfonso Zurro ha sido profesor y director de la Escuela Superior de Arte Dramático de dicha ciudad, ha participado de forma regular en más de una docena de ediciones de Feria de Palma, estando presente desde su primera edición con el espectáculo 'Farsas Maravillosas'. Igualmente, ha recibido los premios a la Mejor Direcció" por 'Mascarada Canalla', y al mejor espectáculo por 'Hamlet'.

Zurro ha desarrollado gran parte de su trabajo con la compañía Teatro de la Jácara de Sevilla. También ha trabajado para teatros públicos y nacionales (Centro Andaluz de Teatro, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatro de la Zarzuela, entre otros), así como para importantes empresas nacionales de producción privada (Producciones Seoane o Collado, son algunas de ellas). Además, es miembro fundador de la compañía Caín Club Teatro, y actualmente colabora regularmente con la compañía Teatro Clásico de Sevilla.

Como director, ha puesto en escena más de sesenta piezas de teatro, danza contemporánea, flamenco, ópera y zarzuela de las que cabrían destacar 'La casa de Bernarda Alba', de García Lorca; 'Esperando a Godot', de Samuel Beckett; 'Pasodoble', de Miguel Romero Esteo; 'Tartufo', de Molière-Fernán Gómez; 'Casa con dos puertas mala es de guardar', de Calderón-Marsillach; '60 obras de un minuto', de 60 autores andaluces; 'Hamlet', de William Shakespeare, o 'Luces de Bohemia', de Valle Inclán.

Como autor ha escrito para el Teatro de la Jácara su llamado Teatro Popular donde destaca 'Farsas Maravillosas', 'Bufonerías', 'Mascarada canalla' o 'Por narices'. Por otro lado, crea obras entroncadas con su tiempo, de las que sobresalen 'Quién mal anda', 'A solas con Marilyn', 'Las bragas', 'En el monte del olvido', 'Historia de un cuadro' y 'Cien viajes en ascensor'. Completando un total de más de 50 piezas estrenadas, algunas traducidas a los principales idiomas europeos y representadas en ellos y sobre todo en Sudamérica.

Ha obtenido unos 60 premios por su actividad artística como director, autor o por el reconocimiento a su trayectoria entre los que se encuentran el Premio Asociación de Directores de Escena de España, de Dirección, por 'Pasodoble'; el Premio Ercilla al Mejor Espectáculo, por 'Los borrachos'; el Premio Baco al Mejor Espectáculo Andaluz, por 'La casa de Bernarda Alba', y el Premio al mejor texto en el Feten (Feria Europea de Teatro para Niños y Jóvenes), por 'Farsas Maravillosas', entre otros.