La Alhambra de Granada permanecerá cerrada este domingo desde las 14 horas debido a la etapa final de La Vuelta Ciclista

Archivo - Alcazaba de la Alhambra, vista de la ciudad de Granada - ALHAMBRA - Archivo

GRANADA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra se prepara para la etapa final de La Vuelta que este domingo, 13 de septiembre, llega a la ciudad de Granada, y con motivo de la etapa final de la prueba, se cerrarán a las 14,00 horas las instalaciones del Conjunto Monumental, incluidas Torres Bermejas y el Carmen de los Porcel. El Palacio de Carlos V permanecerá abierto.

Así lo ha comunicado el Patronato de la Alhambra y el Generalife en un comunicado difundido a través de sus redes sociales en el que han mostrado su agradecimiento a los visitantes por "su comprensión ante estas medidas excepcionales".

Fuentes del propio Patronato de la Alhambra y el Generalife consultadas por Europa Press han confirmado que la medida no va a tener una afectación para quienes habían adquirido sus entradas para el domingo 13 de septiembre al Conjunto Monumental, toda vez que este cierre temporal y excepcional a partir del horario señalado ya estaba previsto, y por tanto no se contemplaban visitas desde esa hora.