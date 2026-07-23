Almuñécar y La Herradura (Granada) repartirán gafas homologadas para disfrutar el eclipse solar del 12 de agosto

Cartel sobre el reparto de gafas homologadas para ver el eclipse solar. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Almuñécar y La Herradura han puesto a disposición de vecinos y visitantes gafas homologadas para disfrutar del eclipse solar del próximo 12 de agosto, el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo.

El objetivo es que los ciudadanos puedan "contemplar este fenómeno con todas las garantías de seguridad", han anunciado el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y la edil de Turismo, Beatriz González.

Ruiz Joya ha señalado que este suceso "supone una magnífica oportunidad para seguir mostrando al mundo el enorme potencial de Almuñécar y La Herradura como destino para disfrutar de la naturaleza y de acontecimientos singulares en un entorno incomparable".

En esta línea, el alcalde sexitano ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "ser un destino turístico cada vez más competitivo, que cuida cada detalle y convierte eventos excepcionales en un atractivo añadido para quienes nos visitan, reforzando así nuestra proyección y la calidad de la experiencia que ofrecemos".

Por su parte, González ha destacado que "queremos que tanto nuestros vecinos como quienes nos visitan durante el verano puedan vivir una experiencia única con todas las garantías de seguridad y disfrutar de un acontecimiento excepcional en un entorno privilegiado como Almuñécar y La Herradura".

Asimismo, la edil ha señalado que esta iniciativa "se enmarca en la apuesta del Patronato Municipal de Turismo por ofrecer experiencias que complementen la amplia oferta turística del destino".

"Nuestros miradores, playas, paseos marítimos y espacios naturales ofrecen escenarios privilegiados para contemplar este eclipse, convirtiendo esta cita en una oportunidad más para descubrir y disfrutar de Almuñécar y La Herradura", ha asegurado la edil de Turismo.

Desde el Patronato Municipal de Turismo se anima también a compartir fotografías y vídeos del eclipse desde distintos rincones de Almuñécar y La Herradura, utilizando las gafas facilitadas por las oficinas de turismo y etiquetando los perfiles oficiales de Turismo (@visitalmunecarlaherradura) y utilizando el hashtag #visitalmunecarlaherradura para mostrar la belleza del destino durante esta jornada.

Las gafas ya pueden recogerse gratuitamente, hasta agotar existencias, tanto en la Oficina Municipal de Turismo de Almuñécar, ubicada en el Palacete de La Najarra, como en la Oficina Municipal de Turismo de La Herradura, situada en el Paseo Andrés Segovia (junto al Mercado Municipal), dentro de su horario habitual de atención al público.