Moreno preside este viernes en San Telmo la toma de posesión de los delegados provinciales de la Junta de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto de imposición de medalla a los miembros del nuevo Consejo de Gobierno. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los delegados provinciales del Gobierno andaluz tomarán posesión de sus cargos este viernes, 24 de julio, en un acto que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidirá en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

El acto de toma de posesión está programado para que comience a las 11,30 horas, según han confirmado fuentes de la Junta consultadas por Europa Press, y se produce dos días después de que el Consejo de Gobierno aprobara, el pasado miércoles, los nombramientos de los ocho delegados provinciales y del subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar.

En relación al final de la anterior legislatura, repiten como delegados de la Junta los de Cádiz, Mercedes Colombo; Córdoba, Adolfo Molina; Granada, Antonio Jesús Granados; Málaga, Patricia Navarro, y Sevilla, Ricardo Sánchez, así como el subdelegado para el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros.

Por el contrario, se han producido cambios con los nombramientos de los nuevos delegados de Almería, Huelva y Jaén, que son, respectivamente, el hasta ahora alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; la secretaria general del PP provincial de Huelva, Berta Centeno, y el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez.

Con su nombramiento como delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora ha tenido que dejar la alcaldía de El Ejido por incompatibilidad con su nueva responsabilidad, al igual que Berta Centeno y Erik Domínguez tendrán que renunciar a sus escaños en el Parlamento andaluz que revalidaron en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Francisco Góngora releva como delegado de la Junta en Almería a Aránzazu Martín, mientras que Berta Centeno sustituye en Huelva a José Manuel Correa, y Erik Domínguez a Jesús Estrella, a quien a su vez había sustituido en funciones Ana Mata después de que éste se presentara como candidato del PP por la provincia de Jaén a las pasadas elecciones autonómicas, por la que ha obtenido escaño en el Parlamento.

PERFILES BIOGRÁFICOS

El nuevo delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora Cara, nació en El Ejido en 1970, es abogado y técnico urbanista. Licenciado en Derecho, cuenta con un Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio por la Universidad San Pablo-CEU.

Su vinculación con la política comenzó en 1999, cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de El Ejido, del que fue elegido alcalde por primera vez en 2011, y que es un cargo que ha desempeñado durante sucesivos mandatos.

Además, es vicepresidente quinto de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Almería, así como presidente del PP de El Ejido.

Por su parte, la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo Roquette, nació en Cádiz en 1965, es graduada social, con formación en Alta Dirección de Instituciones Sociales por la Fundación San Telmo y empleada de Unicaja en excedencia.

Ha sido delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio histórico desde febrero de 2019 hasta su nombramiento en 2022 como delegada del Gobierno andaluz en Cádiz. Además, fue vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Cádiz entre 2011 y 2015, y presidenta del PP de la ciudad de Cádiz. Igualmente, ostentó el cargo de concejal del Ayuntamiento de Cádiz entre 1995 y 2019.

El reelegido como delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina Rascón, nació en el municipio cordobés de Cabra en 1975, y es técnico especialista superior en Protocolo y Relaciones Institucionales por la Escuela Internacional de Protocolo.

Ha sido teniente de alcalde delegado de Presidencia y Comunicación en el Ayuntamiento de Cabra (2011) y delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Diputación de Córdoba (2011), además de parlamentario andaluz por Córdoba en la IX, X, XI y XII legislaturas.

Afiliado al PP desde 1994, Adolfo Molina ha sido presidente local dicho partido en Cabra entre 2005 y 2017, y en 2010 entró en el Comité Ejecutivo del PP andaluz como secretario de participación ciudadana. Entre 2012 y 2017 fue secretario general provincial del PP de Córdoba, del que desde 2017 es presidente.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Jesús Granados García, nació en Granada en 1971, es licenciado en Derecho y cuenta con un Máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Valencia, y un Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada.

Desde 2019 ocupaba el cargo de delegado territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Granada. Además, fue concejal del Ayuntamiento de Granada entre 2011 y 2019, siendo portavoz adjunto del Grupo Popular, y diputado provincial en la Diputación de Granada entre 2003 y 2011.

La nueva delegada de la Junta en Huelva, Berta Sofía Centeno García, nació en Sevilla en 1970, es licenciada en Filología Inglesa y cuenta con cursos de Doctorado. En 2015 fue elegida concejal del Ayuntamiento de Huelva, y en 2020 directora gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. En 2022 fue elegida parlamentaria por Huelva, elección que también repitió en las elecciones del pasado mes de mayo de 2026.

También había repetido como parlamentario autonómico tras las elecciones del 17 de mayo el nuevo delegado de la Junta en Jaén, Erik Domínguez Guerola, que nació en Motrico (Guipúzcoa) en 1983, es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Jaén y graduado social colegiado.

Además, es experto en liderazgo y 'management' político por la Universidad Cardenal Cisneros, ha sido empleado en asesoría jurídica, fiscal, laboral y contable desde 2008 a 2018, así como teniente de alcalde de Guarromán (Jaén). Actualmente es el presidente provincial del PP de Jaén.

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro Pérez, nació en la capital malagueña en 1979. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y EMMBA en Dirección de empresas, es empleada de banca en excedencia. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Málaga y senadora entre 2008 y 2015, año desde el que fue parlamentaria andaluza antes de pasar al Gobierno andaluz.

Fue también presidenta regional de Nuevas Generaciones de Andalucía en 2006, además de vicesecretaria general Electoral y de Organización en el PP-A. En mayo de 2017 fue nombrada secretaria general del PP de Málaga, partido del que es presidenta desde octubre de 2022. Desde 2019 ocupaba ya el cargo de delegada del Gobierno de la Junta en Málaga.

Por su parte, Ricardo Sánchez Antúnez, que ha sido renovado como delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, nació en el municipio sevillano de Mairena del Alcor en 1968. Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Industrial, por la Universidad de Sevilla, cursó un Máster en Medio Ambiente y Gestión del Agua en la Escuela de Negocios de Andalucía (ESNA).

Alcalde de Mairena del Alcor desde 2011, ha ocupado una vicepresidencia de la FAMP, y desde 2019 ocupaba ya el cargo de delegado del Gobierno andaluz en Sevilla.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, nació en Algeciras (Cádiz) en 1974, tiene el Grado de Magisterio en Educación Física y de Educación Infantil por la Universidad de Cádiz, y ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y delegado de Deportes, Contratación, Protección Civil y Bomberos, Movilidad Urbana y Juventud. Igualmente, ha sido diputado provincial en la Diputación de Cádiz.