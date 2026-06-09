Una alumna del Colegio El Encinar de Córdoba resulta ganadora provincial del certamen 'Carta a un militar español'

El coronel Ortega con la alumna ganadora del certamen literario escolar. - SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alumna del Colegio El Encinar de Córdoba Mabel Ventoso Rodríguez ha resultado ganadora, a nivel provincial, de la 13 edición del Concurso Literario Escolar 'Carta a un Militar Español', que anualmente organiza el Ministerio de Defensa y que este año marcaba como tema sobre el que tenían que versar los escritos la hazaña 'Plus Ultra. La audacia que cruza horizontes'.

Según ha informado la Subdelegación de Defensa en Córdoba en una nota, en esta edición han participado en el certamen ocho colegios de la provincia con más de un centenar de cartas. La deliberación del jurado, compuesto por representantes de la Subdelegación de Defensa en Córdoba, de la Real Academia de Córdoba y de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Córdoba, escogió como carta ganadora la redactada por la mencionada alumna del Colegio El Encinar.

El subdelegado de Defensa en Córdoba, el coronel Jose María Ortega Olmedo, que ha hecho entrega del premio a la alumna y al colegio ganador del concurso, ha estado acompañado durante el acto por el vicepresidente de la Real Academia de Córdoba, Manuel Gahete Jurado, el coordinador provincial de Lectura y Bibliotecas, Bartolomé Delgado Cerrillo, y de la directora del colegio, María Dolores Martínez Ruiz-Andreu.

Con este reconocimiento, la Subdelegación de Defensa impulsa "el acercamiento entre las Fuerzas Armadas y los jóvenes estudiantes, así como con la sociedad cordobesa, en general, poniendo en valor las efemérides de nuestra historia y los valores y virtudes de nuestras Fuerzas Armadas".