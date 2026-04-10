Alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UJA aplica la teoría en proyectos de simulación judicial

Asistentes a la simulación del juicio. - UJA

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén (UJA) ha puesto en marcha este curso tres proyectos de simulación judicial vinculados a colectivos vulnerables, que permiten al alumnado aplicar la teoría que aprende en las aulas.

Se enmarcan en la Clínica Jurídica para la Justicia de los colectivos vulnerables, creada mediante acuerdo de la junta de facultad en 2024 con el propósito de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación académica. De este modo, actúan simuladamente como juristas profesionales para la resolución de casos prácticos que acontecen en el día a día.

La Sala de Simulación de Juicios de la universidad ha acogido esta semana la última fase de preparación de uno de estos proyectos, consistente en la simulación judicial por parte del estudiantado inscrito en la Clínica Jurídica, según ha informado la UJA.

El proceso de formación comenzó el 10 de marzo, cuando los estudiantes recibieron formación jurídica por parte del catedrático de Derecho Penal Guillermo Portilla sobre el delito de odio contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y la a veces escueta línea que los separa de otras figuras delictivas, como el delito de injurias.

Le siguió una segunda sesión con la formación procesal de los aspectos fundamentales del juicio oral, impartida por Antonio Valdivia Milla, juez de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Jaén. Junto al director de la Clínica Jurídica para la Justicia y catedrático de Historia del Derecho, Miguel Ángel Chamocho, y el profesor Guillermo Portilla, procedieron a seleccionar el proceso judicial sobre delito de odio sobre el que iba a desarrollarse la simulación.

Tras ser anominizado, se establecieron los distintos roles en los que el estudiantado actuaría en el juicio oral. Como parte denunciante, Marta Ruiz Muñoz y Alejandra Martínez López; en la parte demandada, Emilio Miguel Ortiz Chaves y Lucas Giménez Bartolomé; como fiscales, María Jesús Jódar Montoro e Iván Arévalo Solís, y como jueces de Primera Instancia, Eduardo L. López Martínez y Marta Arco Arellano.

En la última sesión, en la que se procedió a la simulación del juicio oral, ejerció de maestro de ceremonias el citado juez de la Audiencia Provincial. Los estudiantes, actuando como operadores jurídicos profesionales, desarrollaron, en todos sus aspectos, un juicio oral penal ordinario.