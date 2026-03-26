Alumnado de FP del IES Luis de Góngora de Córdoba completa formación en entorno profesional real con convenio del Imdeec

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Diego Copé, acompañados por el director del IES Luis de Góngora, Fernando Merlo, visitan al alumnado. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Diego Copé, acompañados por el director del IES Luis de Góngora, Fernando Merlo, han visitado este jueves al alumnado de Formación Profesional que desarrolla su fase de formación práctica en las instalaciones del Vivero de Empresas Baobab II.

Según ha informado el Ayuntamiento, esta estancia formativa es fruto del convenio de colaboración firmado entre el Imdeec y el centro educativo para regular la incorporación de estudiantes en el entorno operativo del instituto municipal.

Durante el encuentro, los responsables han conocido la labor de este grupo de seis alumnos procedentes de los Grados Superiores de Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Transporte y Logística, y Marketing y Publicidad.

Los estudiantes funcionan como un equipo multidisciplinar que ofrece servicios de apoyo técnico a las empresas del vivero, incluyendo la gestión de correos corporativos y redes sociales, el desarrollo de campañas publicitarias, diseño gráfico de logotipos y cartelería, así como tareas de logística, gestión de inventarios y storytelling para marcas.

Sobre el desarrollo de esta visita, la presidenta del Imdeec ha explicado que "el objetivo de este convenio es habilitar un espacio técnico donde el alumnado pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a la gestión real de los servicios de desarrollo económico". "Al facilitar el uso de nuestras instalaciones y recursos a través de este acuerdo, contribuimos a que los estudiantes completen la capacitación profesional que exige la normativa educativa, situándolos en contacto directo con la red empresarial alojada en nuestros viveros", ha valorado.

Por su parte, el delegado de la Junta ha incidido en "los múltiples beneficios que este tipo de prácticas supone para el alumnado, ya que se realizan en un entorno real de trabajo, posibilitando la adquisición de competencias profesionales muy valoradas". Además, ha destacado que "el trabajo conjunto entre administraciones se convierte en el mejor ejemplo de mejora de la calidad de nuestro sistema educativo".

IDENTIFICAR NECESIDADES

En cuanto a la operativa de trabajo, el alumnado identifica las necesidades específicas de las empresas alojadas y ejecuta las tareas bajo la supervisión de sus profesores del IES Luis de Góngora. En la fase final, los estudiantes validan los resultados en reuniones individuales junto a los mentores de la Red de Emprendimiento del Imdeec, con quienes también colaboran en tareas de diseño y soporte documental para el centro.

Según los itinerarios técnicos establecidos, el alumnado de Marketing y Publicidad realiza un total de 350 horas de formación que concluyen el 19 de mayo, mientras que el resto de ciclos completan 336 horas de estancia práctica con fecha de finalización el 27 de mayo de 2026. Durante este período, los estudiantes adquieren competencias en áreas como la digitalización, la sostenibilidad operativa y el análisis económico-financiero.

El acuerdo contempla además que el centro educativo utilice el espacio 'Aula Emprende' del edificio Baobab II para acciones de emprendimiento inclusivo hasta el 31 de mayo. El convenio, con vigencia hasta la finalización del presente curso académico, no comporta compromisos de aportación económica entre las partes, siendo los costes de Seguridad Social del alumnado asumidos por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.