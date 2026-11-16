Amama demanda una partida presupuestaria específica para pacientes oncológicos

Archivo - La presidente de la asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, ha demandado este lunes una partida presupuestaria en el proyecto de ley para 2027 específica para los pacientes oncológicos. "Nos lo merecemos", ha señalado, al tiempo que ha incidido en qué Andalucía "tiene la tasa de mortalidad más alta de España".

En su intervención en la comisión parlamentaria de Economía para que los agentes económicos expongan su análisis sobre el proyecto de presupuestos para 2027, Claverol ha insistido en que dichas cuentas deberían contemplar fondos para "resarcir a las víctimas" del cribado del cáncer de mama (2.317 mujeres según las cifras de la Junta) porque, ha dicho, "todas las víctimas, como las de Andaluz y Urda, son importantísimas. También las del cribado".

Entre sus reclamaciones, Amama ha pedido fondos para investigar sobre el cáncer de mama metastásico; dinero "suficiente" para evitar las desigualdades en los ensayos clínicos, de manera que tengan acceso a ellos todos los pacientes vivan donde vivan; presupuesto para el acto único desde el diagnóstico de BID rad 3 y auditorías de las listas de espera oncológicas.

De nuevo, Amama ha reclamado que la Administración costee sujetadores para después de una mastectomía; para las cremas después de la radioterapia; para pelucas y para prótesis externas. Por último, ha pedido que desde la Cámara se estudie una figura en el entorno laboral que se encargue de adaptar los puestos de trabajo a pacientes oncológicas que quieren volver al trabajo.

"Denle una vueltecita y gracias por mirarnos a la cara cuando hablamos", ha concluido Ángela Claverol.