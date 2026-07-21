Aminer incorpora al Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España, Minas Centro, como nuevo socio

El decano de Minas Centro, Alfonso Vázquez Varela de Seijas. - AMINER

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación española de minería metálica Aminer ha incorporado como nuevo socio al Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España, Minas Centro, corporación de derecho público que representa a los ingenieros de Minas de las comunidades de Madrid, Castilla y León y Extremadura.

Con sede en Madrid, Minas Centro realiza funciones de representación institucional y promueve iniciativas dirigidas a la formación continua, la actualización técnica y el intercambio de conocimiento entre profesionales, según ha precisado Aminer en una nota.

Asimismo, facilita servicios de asesoramiento y fomenta la colaboración entre el colectivo para "contribuir al desarrollo de la Ingeniería de Minas y de las actividades vinculadas al aprovechamiento de los recursos minerales".

Además, como parte de la organización colegial en España, desarrolla su actividad en una demarcación con una amplia tradición minera e industrial. Entre sus objetivos se encuentran la defensa de los intereses profesionales de sus colegiados, la promoción de la calidad del ejercicio profesional y el impulso de iniciativas relacionadas con la minería, la energía, el medio ambiente y otras actividades vinculadas a la Ingeniería de Minas en el territorio de su competencia.

Para el decano de Minas Centro, Alfonso Vázquez Varela de Seijas, unirse a Aminer es una oportunidad para mejorar la capacidad de construir comunidad, "ampliando los espacios en los que compartir experiencias, generar sinergias, establecer nuevas relaciones profesionales y contribuir al futuro de la Ingeniería de Minas. Todo ello desde el conocimiento, la sostenibilidad y el compromiso con la sociedad que caracterizan a esta profesión, valores que compartimos con la asociación española de la minería".

Por su parte, el presidente de Aminer, Enrique Delgado, se ha mostrado "muy satisfecho con la incorporación de esta institución, que representa a un territorio extenso y con una importante proyección minera, lo que nos abre las puertas a colaborar con un numeroso colectivo profesional al que queremos prestar el mejor servicio posible".

En contexto, Minas Centro es el segundo colegio profesional de Ingenieros de Minas que se suma a Aminer, tras el Colegio de Minas del Sur, una relación que Delgado confía en seguir ampliando. "Estrechar los vínculos con quienes representan a los ingenieros e ingenieras de Minas en las distintas regiones de España es fundamental, si queremos extender a nivel nacional las actividades de formación, divulgación y participación que Aminer tiene como objetivos", ha señalado.