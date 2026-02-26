Ampliada la subestación Motril (Granada) de Endesa, que se acaba de energizar

Visita a la subestación Motril de Endesa - ENDESA

MOTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa, y el delegado territorial de Industria, Energía y Minas en Granada, Gumersindo Fernández, acompañados por el jefe de servicio de Energía, Fernando Machado, y los responsables de Endesa en Granada, han visitado este jueves la subestación Motril, que se acaba de energizar en el litoral granadino.

Esta infraestructura, que ya se encuentra en servicio, es un nudo clave en el suministro eléctrico de la Costa Tropical, que cada año ve incrementada su población en los meses festivos, según ha apuntado Endesa este jueves en una nota de prensa en la que ha destacado "la mejora de calidad de suministro para la zona y la posibilidad de expansión de la misma".

La subestación Motril ha ampliado su potencia energética gracias a un nuevo transformador de 80 MVA (132/66 kV) y dos nuevos tramos de líneas de alta tensión de 66 kV. Estas obras que han supuesto una inversión de más de tres millones de euros se han llevado a cabo a lo largo de 20 meses y han contado con la intervención de más de 150 profesionales a lo largo de todo el proceso de obra.

La infraestructura además es una de las más punteras en Granada gracias a los sistemas de digitalización avanzada instalados que permiten "monitorizar la instalación en tiempo real y reducir los tiempos de actuación ante cualquier incidencia", han detallado desde Endesa.

Estas obras forman parte del plan de inversión de e-distribución destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder "reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución".