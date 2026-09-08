Ana Mestre se reúne con el presidente de la Cámara de Cuentas tras su nombramiento al frente del Parlamento andaluz

La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, reunida con el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, ha mantenido este martes, 8 de septiembre, una reunión con el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, que se enmarca en los encuentros institucionales que la también diputada del PP-A está manteniendo desde que dirige la institución legislativa.

De esta manera, la de este martes es la primera reunión que Ana Mestre mantiene con Manuel Alejandro Cardenete desde que el Pleno del Parlamento la eligió como presidenta de dicha institución el pasado 23 de julio en sustitución de Jesús Aguirre.

Según han explicado desde el Parlamento, en este encuentro entre Mestre y Cardenete se ha abordado el comienzo de la nueva legislatura, que es la decimotercera de la autonomía andaluza.

La Cámara de Cuentas de Andalucía es un órgano de extracción parlamentaria al que corresponde el control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía.

Una de sus actividades principales es la emisión de informes de fiscalización de la actividad de la Administración del Gobierno andaluz y sus entidades instrumentales, según recuerdan desde el Parlamento.