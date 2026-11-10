Andaltec impulsa el proyecto Bioenvas para transformar residuos agrícolas en envases alimentarios sostenibles

Archivo - Sede de Andaltec. - ANDALTEC - Archivo

MARTOS (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El Centro Tecnológico Andaltec, con sede en Martos, ha puesto en marcha el proyecto de investigación Bioenvas, orientado a convertir residuos leñosos procedentes de la poda de olivo, cítricos y almendro en nuevos materiales sostenibles para envases alimentarios.

La iniciativa "apuesta por un enfoque integral de biorrefinería y economía circular, promoviendo la valorización de subproductos agrícolas abundantes en Andalucía", según ha informado este martes Andaltec.

Bioenvas (Estrategias de biorrefinería para la transformación de residuos leñosos de la agricultura andaluza en materiales sostenibles de envasado alimentario) tendrá una duración de 24 meses y será desarrollado en las instalaciones de Andaltec bajo la coordinación del investigador José Antonio Rodríguez.

Persigue desarrollar envases activos, biodegradables y funcionales a partir de la fracción lignocelulósica de residuos agrícolas andaluces. Para ello, se trabajará en la extracción de compuestos bioactivos, el fraccionamiento de la biomasa en celulosa, hemicelulosa y lignina, y la posterior valorización de estas fracciones en biopolímeros, recubrimientos y materiales avanzados para packaging alimentario.

Bioenvas contribuirá a reducir la dependencia de materias primas de origen fósil, minimizará la quema y eliminación de restos agrícolas y generará nuevas oportunidades de negocio ligadas a la bioeconomía. Además, permitirá desarrollar soluciones de envasado con propiedades antioxidantes y antimicrobianas capaces de mejorar la conservación de alimentos.

Los resultados previstos incluyen la obtención de nuevos materiales bio-basados, el desarrollo y validación de prototipos de envases activos y la generación de conocimiento científico transferible a la industria agroalimentaria y del plástico.

El proyecto contempla actividades de investigación aplicada, transferencia tecnológica y difusión de resultados. Entre sus objetivos, figuran la publicación de artículos científicos, la participación en congresos especializados y la colaboración con universidades, empresas y entidades del ecosistema de innovación.

"Bioenvas representa una oportunidad única para transformar residuos agrícolas en soluciones de alto valor añadido para el sector del envasado alimentario, reforzando el liderazgo de Andalucía en bioeconomía y sostenibilidad", ha afirmado el investigador José Antonio Rodríguez.

Dotado con 602.794,81 euros para su ejecución, ha sido financiado por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, en el marco de la convocatoria de subvenciones para proyectos de innovación desarrollados por centros tecnológicos (Línea 5). Cuenta, además, con la participación de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Andalucía Feder 2021-2027 cuyo porcentaje de cofinanciación es el 85%.