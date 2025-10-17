Andaltec, en Martos, presenta "ocho proyectos estratégicos" en materiales avanzados, sostenibilidad e impresión 3D

MARTOS (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec), ubicado en el municipio jiennense de Martos, pretende reforzar "su posicionamiento como referente en I+D+i" al presentar ocho nuevos "proyectos estratégicos" a convocatorias de alto nivel nacional y autonómico.

Estas iniciativas, centradas en áreas estratégicas como los materiales avanzados, la sostenibilidad, el reciclaje y la impresión 3D, buscan "potenciar la competitividad del tejido industrial y consolidar el papel de Andaltec como un actor clave en la innovación aplicada".

En concreto, ha presentado dos proyectos a la convocatoria Ayudas Cervera para Centros Tecnológicos del CDTI, enmarcados en áreas prioritarias vinculadas al plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, según ha informado este viernes el centro.

Estas propuestas, desarrolladas en consorcio con otros centros tecnológicos de referencia, se dirigen al campo de los materiales avanzados, un sector de alto valor añadido con aplicaciones punteras en industrias emergentes.

Andaltec ha presentado varias iniciativas más a la convocatoria Innova Andalucía, promovidas por la Junta de Andalucía. Estas ayudas, cuyo objetivo es apoyar a los agentes vinculados a la investigación, el desarrollo y la innovación en la comunidad, constan de seis líneas diferenciadas, que abarcan desde el apoyo al funcionamiento de clústeres hasta la financiación de proyectos de innovación empresarial y la adquisición de equipamiento tecnológico.

En la línea 2, de subvenciones para proyectos de innovación coordinados por clústeres, Andaltec ha presentado dos proyectos que abordan "algunos de los mayores retos de la industria actual: la sostenibilidad y la reciclabilidad de los materiales y el impulso de la fabricación aditiva (impresión 3D) como motor de la producción avanzada y personalizada".

Igualmente, ha presentado proyectos en las líneas 5 y 6 de Innova Andalucía, sobre proyectos internos desarrollados por centros tecnológicos, y adquisición de equipamiento para la mejora de infraestructuras para investigación y desarrollo de materiales y productos, respectivamente.

En este sentido, se han planteado dos propuestas a la línea 5 focalizadas en 'packaging' biobasado y materiales sostenibles y otros dos proyectos más en la línea 6 para potenciar el equipamiento de I+D del centro marteño.

La presentación de estos ocho proyectos representa un movimiento estratégico clave para Andaltec a nivel tecnológico, institucional y colaborativo, según ha explicado su gerente, Daniel Aguilera.

Al respecto, ha afirmado que participar en convocatorias de prestigio como la de Cervera e Innova Andalucía sitúa a Andaltec como un agente de referencia en innovación aplicada y consolida su rol como centro tecnológico fundamental para la industria del plástico y el envase, y como un aliado estratégico en sectores emergentes como la defensa o la economía circular.

"El carácter colaborativo de la mayoría de los proyectos, desarrollados junto a otros centros, empresas y clústeres, es fundamental. Esta fórmula de trabajo en red favorece el intercambio de conocimiento, la creación de sinergias dentro del ecosistema innovador y abre la puerta a nuevos sectores y oportunidades para la transferencia de tecnología a las empresas", ha expuesto.

El gerente ha destacado que estas iniciativas permitirán a Andaltec fortalecer sus líneas de I+D y, en consecuencia, su capacidad para ofrecer soluciones punteras al mercado. Y es que, "no sólo aumenta su propia competitividad tecnológica, sino que refuerza su misión de transferir conocimiento y soluciones de vanguardia para mejorar la competitividad de toda la industria".