Los andaluces tienen previsto gastar 342 euros en la 'vuelta al cole', un 19% menos que la media nacional, según Cetelem

El Observatorio Cetelem ha presentado una nueva edición del zOOm 'Vuelta al cole, en el que ha analizado la intención de gasto prevista por los andaluces para el inicio del curso escolar en 2025. En esta ocasión, el Observatorio amplía su estudio con un mayor número de preguntas, realizando un análisis más detallado.

El gasto medio previsto por los andaluces para la vuelta al cole este septiembre se sitúa en 342 euros, un 19% menos que la media nacional. Más de la mitad tiene intención de realizar el mismo gasto que el año anterior en la vuelta al cole, con un 64% que declara tener previsto el mismo presupuesto. Mientras que, un 18% declara tener intención de reducir dicho presupuesto, y otro a un 18% que declara que lo aumentará.

Asimismo, la entidad ha señalado que el 48% de los encuestados tiene hijos en edad escolar. De estos, un 43% ha declarado tener hijos que cursarán primaria, un 24% secundaria y un 19% bachillerato. Le siguen un aquellos que declaran tener hijos que cursarán infantil o comenzarán la guardería, en ambos casos con un 11%.

La mayoría de los andaluces con hijos escolarizados han declarado que estos estudian en centros públicos, con un 64% de las menciones. A esto le siguen con un 30% aquellos que acuden a un centro concertado y un 10% al privado.

En cuanto a los préstamo de libros y compras de segunda mano, de aquellos encuestados que afirman tener intención de reducir su presupuesto, la mitad de ellos han declarado que reutilizará, en la medida de los posible, materiales del curso anterior, con un 64% de las menciones. Además, un 36% ha indicado que optará por compras de segunda mano.

Por su parte, el 27% de los andaluces ha apuntado que se acogerá a programas de préstamos de libros. De entre el 18% de aquellos que declaran tener intención de aumentar su gasto en la vuelta al cole este año, la gran mayoría de ellos, un 64%, ha indicado que es como consecuencia del aumento generalizado de precios, que hará que el presupuesto termine siendo mayor al del año anterior.

Los productos que más comprarán los andaluces en la vuelta al cole serán material escolar, con un 84% de las menciones; libros, con un 73%; y ropa, con un 70%. Destaca el 16% que declara tener intención también de comprar dispositivos informáticos y electrónicos, dos puntos más que la media.

El Observatorio Cetelem ha presentado en agosto de 2025 el Zoom de Intención de gasto en la vuelta al cole, en la que se ha analizado el comportamiento de los españoles respecto a la intención de gasto relacionada con los gastos escolares. Este año se ha realizado una ampliación del estudio, incluyendo más preguntas que han permitido realizar un análisis más detallado sobre este periodo de compras.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de El Observatorio Cetelem, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Invesmarket. Así, se ha empleado una metodología online (CAWI), en una población mayor de 18 años, en ámbito nacional, con 1.000 encuestas y un error muestral del 3,16% para datos globales.

