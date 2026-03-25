Andalucía abre diálogo sobre recursos minerales y autonomía estratégica en el I Foro de Agentes Sociales-Minería y Vida. - FUNDACIÓN MINERÍA Y VIDA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla ha acogido este miércoles el primer Foro de Agentes Sociales-Minería y Vida de Andalucía, un encuentro organizado por la Fundación Minería y Vida y la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, que ha reunido a representantes institucionales, empresas, organizaciones sindicales y entidades sociales para debatir sobre el papel de los recursos minerales en la autonomía estratégica y el desarrollo sostenible.

Según ha informado la Fundación Minería y Vida en una nota, bajo el lema 'Recursos minerales: diálogo para una autonomía estratégica sostenible y con valor social', el Foro se ha celebrado con el objetivo de fomentar el intercambio de perspectivas entre los distintos agentes vinculados al sector minero y promover una reflexión compartida sobre su contribución al desarrollo económico, social y territorial de Andalucía.

La apertura institucional ha corrido a cargo del presidente de Aminer, Enrique Delgado Palomo y del delegado territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Sevilla, de Antonio Ramírez Sierra, quienes han subrayado la importancia del diálogo entre administraciones, empresas y agentes sociales para afrontar los retos y oportunidades del sector.

En esta línea, la conferencia magistral de la jornada, titulada 'La minería al servicio de las comunidades locales: empleo, desarrollo y sostenibilidad', ha sido impartida por el secretario general de la Fundación Minería y Vida, César Luaces Frades, quien ha puesto de relieve la contribución de la minería al empleo, la competitividad industrial y la cohesión territorial.

Además, a lo largo de la jornada se han celebrado dos mesas de diálogo abiertas. La primera, bajo el título 'Minería y territorio: recursos responsables para el progreso local', ha abordado la contribución de la actividad minera al desarrollo del territorio y de las comunidades locales, así como a la generación de empleo y oportunidades económicas.

La segunda, 'Minería responsable: proteger el medio ambiente y el territorio', ha centrado el debate en los desafíos y avances ligados a la sostenibilidad ambiental, la restauración, la calidad ambiental y la relación entre minería y entorno. Estas sesiones han permitido contrastar perspectivas entre representantes institucionales, empresariales, sindicales, sociales y del ámbito ambiental, favoreciendo un debate abierto sobre los desafíos del sector y su papel en el actual contexto de transición energética, reindustrialización y autonomía estratégica europea.

Asimismo, la jornada ha concluido con un espacio de interacción con los asistentes y presentación de conclusiones, seguido de la clausura a cargo del presidente de la Fundación Minería y Vida, Javier Targhetta Roza y el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela Gutiérrez, quienes han destacado la importancia de fortalecer el diálogo entre administraciones, empresas y sociedad para avanzar hacia un modelo de minería "responsable, competitivo y alineado" con los retos económicos, sociales y ambientales actuales.

En palabras del presidente de la Fundación Minería y Vida, "la minería del siglo XXI es una actividad en constante evolución, comprometida con la mejora continua en sostenibilidad ambiental, social y económica, y plenamente alineada con los grandes retos de nuestra sociedad". En este sentido, Targhetta ha subrayado que la Fundación nace como "un espacio abierto de encuentro y diálogo, donde conviven empresas, administraciones, comunidad científica, organizaciones sociales y ambientales, con el objetivo común de construir confianza y avanzar juntos".

Por tanto, ha puesto en valor su vocación de apertura: "queremos acercar la realidad de la minería a la ciudadanía, escuchar activamente sus inquietudes y demostrar que es una actividad moderna, transparente y esencial para el bienestar y el futuro de todos". Así, Targhetta ha vinculado las conclusiones del Foro con la comparecencia que tuvo lugar ayer en el Senado, donde ya puso de relieve el papel estratégico de los recursos minerales para Europa y la necesidad de impulsar un modelo de minería "sostenible, competitivo y alineado" con los retos actuales. Una línea de trabajo que refuerza la coherencia entre el diálogo institucional y los espacios de encuentro impulsados por la Fundación.

Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas ha destacado que este primer foro "contribuye a divulgar los valores de una actividad reconocida como estratégica por la UE". En su intervención, ha señalado que "la minería es hoy un ámbito estratégico para la autonomía de recursos de la UE" y ha detallado los datos del sector en Andalucía, donde representa el 34% del valor de la producción nacional y el 90% de la minería metálica, con una facturación superior a los 1.200 millones de euros y un empleo directo de unas 8.000 personas.

En este sentido, Paradela ha incidido en que la comunidad destaca en la producción mundial de estroncio, es la segunda productora europea de cobre y cuenta con explotaciones de minerales estratégicos, como el espato-flúor y el feldespato. Además, mantiene el liderazgo en la producción de yeso y productos de cantera, ejemplos de la denominada "minería de proximidad". Junto a esto, los estudios técnicos indican presencia en nuestro subsuelo de 22 de los 34 minerales críticos identificados por la Comisión Europea.

Igualmente, el consejero ha concluido señalando los retos tecnológicos de la minería, como la incorporación de IA o la automatización, que "marcan la hoja de ruta para la evolución futura del sector".

De esta manera, la celebración de este Foro se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en 2025 entre la Fundación Minería y Vida y la Consejería de Industria, Energía y Minas, orientado a impulsar iniciativas conjuntas de conocimiento, diálogo social y reflexión en torno al papel de la minería en la sociedad. Con esta primera edición, la Fundación Minería y Vida busca consolidar un espacio de encuentro que contribuya a generar consensos y a poner en valor la aportación del sector minero al desarrollo sostenible, al empleo y al progreso de los territorios.

SOBRE LA FUNDACIÓN MINERÍA Y VIDA

La Fundación Minería y Vida es una organización sin ánimo de lucro integrada por las principales asociaciones vinculadas a las materias primas minerales y a la industria extractiva y transformadora española y europea.

Su misión es contribuir mejorar el conocimiento social sobre la importancia de los recursos minerales y promover un suministro sostenible de materias primas procedentes de yacimientos locales, favoreciendo una actividad "más equilibrada, circular, segura y eficiente", en línea con los objetivos de la transición energética, la neutralidad climática y territorial.