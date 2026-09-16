Andalucía abrirá la próxima semana la primera convocatoria en 20 años de catedráticos en ESO, idiomas y artes plásticas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la sesión de control al gobierno en el Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la apertura la próxima semana del procedimiento de acceso a los cuerpos catedráticos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), escuelas oficiales de idiomas y artes plásticas y diseño.

"Hace 20 años que no se produce una convocatoria de esta naturaleza", ha destacado Moreno en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de este miércoles donde ha recordado que se trata de una decisión fruto del acuerdo firmado con las organizaciones sindicales el 16 de julio de 2025.

El acuerdo con la Consejería de Educación cifra en un total de 1.500 plazas para el acceso a los cuerpos de catedráticos de ESO, escuelas oficiales de idioma y artes plásticas y diseño". En la ESO, el mayor número de plazas de catedrático se concentra en Matemáticas (195), Lengua (191) e Inglés (172).

Tras el acuerdo, la consejera María del Carmen Castillo puso en valor que este procedimiento selectivo "permitirá mantener la estabilidad de la plantilla reduciendo al mínimo el número de inspectores provisionales".

Asimismo, la consejera señalaba que los procesos selectivos de Andalucía son los de "mayor transparencia a nivel nacional", con medidas tales como que los aspirantes pueden acceder a la copia del primer examen, a solicitud de los opositores; conocer los criterios y las rúbricas con antelación, así como su aplicación en la prueba.

Por su parte, Moreno ha destacado la importancia de la futura ley de presupuestos para el año 2027 que "ya está en elaboración".