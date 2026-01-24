Andalucía acoge este sábado movilizaciones "en solidaridad con Venezuela y contra la injerencia de Trump"

Presentación de movilizaciones en Andalucía "en solidaridad con Venezuela". (Foto de archivo). - PLATAFORMA ANDALUCÍA POR LA PAZ

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Andalucía por la Paz, contra el rearme y la guerra, ha convocado manifestaciones este sábado, 24 de enero, "en solidaridad con Venezuela y contra la injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en dicho país, que se celebrarán en todas las capitales andaluzas salvo Almería y Huelva, provincia esta última donde se ha desconvocado la que había prevista por el impacto causado por el accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Óscar Reina daba detalles de estas movilizaciones en una atención a medios el pasado jueves en Sevilla como portavoz de una plataforma conformada por más de 40 colectivos "de toda la izquierda social, alternativa, de bases", así como por "organizaciones sociales, sindicales, políticas", que quieren defender "una Andalucía de paz frente a las políticas belicistas de Donald Trump, de la OTAN, de sus gobiernos cómplices", añadió.

Subrayó que el objetivo es solidarizarse "desde Andalucía, como tierra de paz, con Venezuela", desde la premisa de que "lo que hoy le pasa a Venezuela le puede pasar mañana a cualquiera", y "lo estamos viendo con Groenlandia" ahora, porque "a Donald Trump no le importa absolutamente nada la democracia".

El manifiesto elaborado por la plataforma a propósito de esta convocatoria de movilizaciones condena "el recrudecimiento de las agresiones imperialistas de Estados Unidos que está socavando y quebrantando las bases de respeto y convivencia del Derecho Internacional".

Para los promotores de estas movilizaciones, "defender a Venezuela, a Palestina o a cualquier país amenazado, intervenido o atacado por el imperialismo de Estados Unidos hoy no es una cuestión ideológica: es una cuestión de dignidad, de antiimperialismo, de soberanía de los pueblos y de supervivencia colectiva".

"O se defiende la soberanía de los pueblos, o no habrá soberanía para nadie. Independientemente de las diferencias políticas con el gobierno venezolano, nada puede postergar la lucha unitaria contra la intervención imperialista", se puede leer también en el manifiesto, en el que la citada plataforma expresa su "plena solidaridad con el pueblo venezolano, víctima una vez más del intervencionismo y del colonialismo".

El mismo manifiesto exige "la liberación inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y su regreso a territorio venezolano en condiciones de seguridad", así como "respeto a la soberanía venezolana", además de que emplaza al Estado español a que se oponga "a la agresividad y despotismo del gobierno de Trump, ya que nos negamos ser cómplices, por acción u omisión, de estos ataques reiterados contra el derecho internacional, la soberanía de los pueblos, la justicia y la paz".

"El Estado español tiene que romper urgentemente las relaciones con Estados Unidos", asevera la plataforma en este manifiesto en el que también se hace "un llamamiento a la salida de la OTAN y el cierre de una vez por todas de las bases existentes en nuestra tierra". "No en nuestro nombre. No con nuestra tierra. No con nuestro silencio", concluye el manifiesto.

ITINERARIO DE LAS MOVILIZACIONES

Las movilizaciones partirán a las 12,00 horas desde todas las capitales andaluzas salvo Cádiz, donde se ha convocado una concentración a las 11,00 horas en la Plaza del Palillero, y Córdoba, donde la manifestación convocada se ha programado para las 18,00 horas desde la Ronda de los Tejares esquina con Gran Capitán.

En Sevilla, la manifestación saldrá a las 12,00 horas desde la esquina de la avenida José Laguillo con la calle María Auxiliadora, y en ella está previsto que participe el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, Juan Antonio Delgado, mientras que en Málaga partirá desde la calle Alcazabilla, con la asistencia prevista del coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

En Granada, la movilización se iniciará desde la Subdelegación del Gobierno, ubicada en la Gran Vía; y en Jaén, desde la Plaza Jaén por la Paz.

Óscar Reina avisaba el pasado jueves de que la plataforma va a seguir convocando manifestaciones "hasta que paremos esta economía de guerra que pone en peligro a la ciudadanía y a la democracia", desde la premisa de que "es el momento de poner sobre la mesa y de que sea realmente protagonista la economía de la vida, de los servicios públicos, de la defensa de la sanidad y la educación" públicas.