Andalucía acusa al Gobierno de crear "inseguridad jurídica" con la LOSU y le exige que la financie "al 100%"

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de crear "inseguridad jurídica", de "deslealtad institucional" y de plantear un "parche" en cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El presidente, con la ministra del ramo, Diana Morant, ha anunciado recientemente en un encuentro con la Conferencia de Rectores de España (CRUE) que el Ejecutivo central financiará 3.400 plazas docentes, tal y como recoge el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas presentado a las instituciones académicas.

Gómez Villamandos, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario socialista en el Pleno de la Cámara andaluza, ha reclamado al Gobierno de España que "financie al 100%" la aplicación de la LOSU porque, ha dicho, "es su obligación". Para el consejero andaluz, el plan presentado por el Gobierno a los rectores "no viene a rejuvenecer las plantillas, no se equivoquen. Esto es un parche para la aplicación de una Ley que no sirve para nada".

En esta línea, el consejero de Universidad de la Junta ha acusado a Sánchez de "castigar" a las comunidades autónomas porque "no hay Presupuestos Generales del Estado". "¿De dónde van a sacar el dinero?", se ha preguntado Gómez Villamandos para financiar esas 3.400 plazas prometidas. "Esta Ley se ha hecho sin una memoria económica", ha lamentado, por lo que ha asegurado que la aplicación de la LOSU requerirá quitar "euros en Andalucía y en todas las comunidades autónomas". Fondos, ha remarcado, que "quitaremos también a la educación obligatoria y a los servicios sociales".

"Pedimos al Gobierno que cumpla la normal, que sea consecuente con sus compromisos y que financie adecuadamente la Ley y no se limite a sólo dos tercios. Que financie el 100%", ha remachado el consejero, que ha acusado al PSOE andaluz de "despotricar" y de sólo "leer los titulares y montar su propia política". Por último, y tras afear al presidente del Gobierno que se hiciera "una foto" con los rectores después de "venderles un caramelo", ha pedido al PSOE andaluz que reclame al presidente y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "financie bien" a Andalucía: "Que nos den los 1.100 millones anuales que nos deben y que no sigan creando un agravio comparativo".