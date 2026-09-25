Andalucía afronta el primer fin de semana de otoño con aviso amarillo por calor este sábado en Córdoba, Jaén y Sevilla

Un hombre con sombrero y abanico durante una jornada de intenso calor. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El calor vuelve a azotar Andalucía en el último fin de semana de septiembre y el primero del otoño, con el aviso amarillo decretado para este sábado, 26 de septiembre, en diferentes comarcas de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla por máximas de hasta 39 grados.

Según expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por altas temperaturas comenzarán a las 13,00 horas y se mantendrán vigentes hasta las 19,00 horas.

La alerta afectará a las campiñas sevillana y cordobesa, donde se esperan máximas de hasta 39 grados, así como a las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, donde se preve que los termómetros lleguen a registrar hasta 38 grados.

A nivel andaluz, para la jornada de este sábado se esperan cielos poco nubosos, con nubes bajas matinales y brumas en el litoral mediterráneo, más persistentes en el área del Estrecho, tendiendo a nubosos de nubes altas a partir del mediodía. Asimismo, se preve nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso o sin cambios, mientras que las máximas descenderán en el interior de la vertiente mediterránea, con pocos cambios en el resto. Los vientos serán moderados de componente este en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto. En el Estrecho, soplará levante fuerte, con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas.