Tierra Adentro consolida a la provincia de Jaén como referente del turismo de interior

Inauguración de Tierra Adentro e Ibercaza - Ángel Díaz - Europa Press

JAÉN 25 Sep. (EUROA pRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja) acoge hasta el próximo 27 de septiembre la celebración conjunta, por primera vez, de la XXIV Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra Adentro 2026, y la XVIII Feria de la Caza y la Pesca de la provincia de Jaén, Ibercaza. Ambas citas se unen con el objetivo de mostrar las fortalezas de la provincia de Jaén como destino de referencia para el turismo de interior y el sector cinegético.

Durante la apertura, el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha destacado que ambas ferias "se complementan a la perfección" y ha desgranado las fortalezas de la oferta jiennense, caracterizada por su riqueza patrimonial, histórica y natural.

"Tenemos dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, somos el mejor destino oleoturístico del mundo y tenemos cuatro parques naturales que son impresionantes", ha subrayado.

Asimismo, ha calificado a Jaén como un "territorio cinegético de excelencia" al contar con más de 800 cotos y superar los 1,2 millones de hectáreas de superficie cinegética, una actividad que moviliza más de 200 millones de euros al año en la economía provincial .

Por su parte, vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha reivindicado el peso del turismo de interior, detallando que este segmento ya representa el 20 por ciento del total en la comunidad autónoma, lo que equivale a siete millones de turistas, una cuota sobre la que Gavira ha ambicionado que sea mayor en los próximos años.

Según datos de la Encuesta de Coyuntura Turística (ECTA) de 2025, el sector del turismo de interior creció un dos por ciento en el último año, sumando 140.000 visitantes y consolidando la recuperación de los niveles previos a la pandemia.

Gavira ha incidido en que el turismo de interior "no es una alternativa menor" y ha abogado por avanzar en la distribución de la oferta para que los visitantes "no se queden solo en las playas y se centren en unos pocos meses".

No obstante, ha advertido de que para que el destino jiennense refuerce su posición, "las infraestructuras se deben mejorar". Según el informe del sector, el turista de interior en Andalucía tiene una estancia media de 4,1 días, realiza un gasto medio diario de 83,29 euros y procede principalmente del mercado nacional (75,6 por ciento).

En representación del Gobierno de España, el subdelegado en Jaén, Manuel Fernández, ha defendido un modelo turístico basado en "la calidad frente a la cantidad", apostando por un crecimiento sosegado, la desestacionalización y la desconcentración territorial para que los beneficios se extiendan a los 97 municipios de la provincia.

Fernández ha revelado que, en los últimos años, el Ejecutivo central ha movilizado más de 90 millones de euros a través del Plan de Recuperación y diversos ministerios para modernizar y hacer más competitivo el sector en Jaén.

De esta cantidad, cerca de 70 millones se han destinado directamente a proyectos de desarrollo y transformación turística. Asimismo, ha recordado que el Ministerio de Industria y Turismo mantiene abierta hasta el 30 de septiembre una convocatoria de 15 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en establecimientos hosteleros.

PROGRAMACIÓN

La presente edición de Tierra Adentro cuenta con 81 expositores y alberga el 17º Encuentro Internacional de Naturaleza e Interior, un foro de comercialización organizado por Turismo Andaluz en el que participan 70 empresas andaluzas y 35 agentes de viaje nacionales e internacionales.

Los participantes realizan esta semana un viaje de familiarización (fam trip) por Huelva y Jaén, que incluye visitas a la ciudad romana de Obulco en Porcuna, experiencias oleoturísticas y recorridos por Sierra Mágina, Úbeda, Baeza y Jaén capital.

Por otro lado, Ibercaza 2026 dispone de un espacio comercial con 80 expositores de firmas nacionales e internacionales del sector de la armería, organizadores de caza, complementos y automoción, complementado con una treintena de actividades lúdicas donde las exhibiciones de perros de caza y rehalas son las principales protagonistas.

Finalmente, la Diputación de Jaén cuenta con un expositor propio para difundir su oferta turística y cinegética, donde se pueden degustar los aceites Jaén Selección 2026, además de una Zona Degusta Jaén con una veintena de empresas agroalimentarias.

Las actividades concluirán este domingo, 27 de septiembre, con la celebración del Día Mundial del Turismo bajo el lema 'Jaén Paraíso Inteligente', centrado en la innovación para un turismo más sostenible, accesible y competitivo.