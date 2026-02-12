Por Andalucía avisa a Moreno de que el "comodín de la emergencia no va a tapar" la gestión "muy negligente"

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en el pleno del Parlamento del 12 de febrero de 2026. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha avisado este jueves al presidente Juanma Moreno de que "el comodín de la emergencia no va a tapar" una "gestión muy negligente" ni los "tics antidemocráticos". "El resurgir del personaje no va a tapar a un presidente de la Junta que no cumple con su obligación en lo cotidiano, que desatiende y destroza los servicios públicos y que, además, trata de atornillarnos a todos los demás para que demos por buenos los argumentarios de su partido".

Con estas palabras, Nieto ha afeado al presidente Moreno los "cientos de millones de euros sin ejecutar" en el campo; la "nueva normalidad" que es que "una persona acuda a Urgencias y tarde 72 horas en ser ingresada o sea atendida en la calle en pleno invierno"; las "listas vergonzosas" de espera en Dependencia y los "problemas habitaciones, entre otros.

En su réplica, Juanma Moreno ha subrayado que "tengo la conciencia muy tranquila" al "hacer lo que me corresponde" que es "velar por el interés de los andaluces y por su seguridad". En este punto, ha recordado que la "prioridad inmediata" de su Gobierno está en la recuperación de Andalucía tras los daños provocados por el tren de borrascas. "Vamos a trabajar desde hoy en adelante para intentar recuperar la actividad económica y social de tantos ciudadanos anónimos que la han perdido como consecuencia de este fenómeno inusual", ha señalado.

En cuanto a lo realizado, el presidente andaluz ha detallado que en materia de vivienda se ha multiplicado por cuatro la promoción de VPO desde 2019; se han precitando cerca de 1.600 construcciones irregulares; se han incrementado en un 60% el número de beneficiarios de la Dependencia; y se ha subido el coste precio-plaza en centros residenciales de día en 2019.