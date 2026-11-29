Ciudadanos ejerciendo su derecho al voto en un colegio electoral en Málaga. A 29 de noviembre de 2026, en Málaga (Andalucía, España). Hoy 29 de noviembre se celebran las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38.616.949 electores y en las q - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre ha rozado el 79% en Andalucía, lo que supone 12,3 puntos más que en los comicios generales celebrados en julio de 2023 y el dato más elevado registrado en la comunidad autónoma en la historia de unas elecciones de este tipo, con casi el 95% del voto escrutado pasadas las 23,00 horas de la noche.

El incremento de la participación en esta comunidad se ha acentuado durante la tarde en relación a la mañana, ya que a las 14,00 horas era dos puntos superior a la de las últimas generales, y cuatro horas después el incremento era aún mayor, hasta 13,6 puntos superior a la de julio de 2023.

La provincia de Jaén ha sido la que ha registrado un mayor índice de participación en Andalucía, con un 81%, mientras que Cádiz y Huelva son las que han contado con menor movilización de su electorado, con un 75,8% y 77,1%, respectivamente.

La participación en estas elecciones generales ha sido 17 puntos superior a la registrada en los recientes comicios autonómicos del 17 de mayo de 2026, cuando votó el 62 por ciento del censo.

HISTÓRICO DE PARTICIPACIÓN

El índice de participación en las dieciséis anteriores elecciones generales celebradas en Andalucía desde el inicio de la democracia (1977, 1979, 1982, 1986, 1989, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2015, 2016, abril de 2019, noviembre de 2019 y 2023) nunca había bajado del 68% ni ha superado el 79%, según datos oficiales del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

En los anteriores comicios generales celebrados el 23 de julio de 2023 registró una participación del 68,99%, lo que supone 5,7 puntos más que en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, cuando se situó en el 62,3%.

En abril de 2019 Andalucía registró el mayor índice de ejercicio del derecho al voto en elecciones generales desde 2004, con el 73,3%. La participación más alta desde la vuelta de la democracia en 1977 y hasta este 29N se produjo en 1982, cuando el PSOE alcanzó por primera vez el Gobierno de la Nación con Felipe González, con un índice del 78,75%.

Por contra, el más bajo se produjo precisamente en las generales de junio de 2016, con el 68,2%, muy cercano al de año 1979, cuando se registró un 68,65%, pocas décimas por debajo del alcanzado en 2011, cuando llegó al 68,9%.

La participación en el resto de elecciones generales celebradas en Andalucía alcanzó el 78,48% en 1977; el 70,77% en 1986, coincidiendo con los comicios al Parlamento andaluz; el 69,33% en 1989 en solitario; y el 76,20% en 1993, junto a las elecciones al Parlamento Europeo.

Las cuatro siguiente elecciones generales, celebradas coincidiendo con las autonómicas, registraron un índice de participación del 78% en 1996; el 68,77% en 2000; el 74,77% en 2004; el 72,77% en 2008. En 2011 se situó en el 68,9% y en 2015 en el 71,3%.

En la última cita con las urnas para elegir a los representantes de Andalucía en el Congreso de los Diputados y en el Senado, celebrada el 23 de julio de 2023, el censo de votantes era de 6.669.596 y la participación se situó en el 68,99%, mientras que se registraron 59.063 votos nulos --un 1,33% de los sufragios emitidos-- y 41.186 votos en blanco --un 0,94%--.