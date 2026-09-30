Andalucía cerró julio con un superávit de 865 millones de euros equivalente al 0,36% de su PIB

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MADRID/SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cerró el pasado mes de julio con un superávit en sus cuentas de 865 millones de euros que equivale al 0,36 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).

Al igual que Andalucía, otras siete comunidades autónomas cerraron con superávit el séptimo mes del año; en concreto, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, mientras que Aragón, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja, la Comunidad Valenciana y País Vasco cerraron con déficit el mes de julio, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Hacienda, consultados por Europa Press.

De media, las comunidades autónomas registraron un déficit del 0,02% en el séptimo mes del año, correspondiente a un montante global de 429 millones de euros en términos absolutos, cifra inferior al contabilizado en el mismo mes de 2025, cuando el déficit autonómico ascendió a 1.668 millones, un 0,10% del PIB regional.

El dato de superávit de julio de 2026 de Andalucía es superior al que registró en el mismo mes del año anterior, cuando los ingresos superaron a los gastos en 642 millones de euros y se contabilizó un superávit del 0,28% sobre el PIB.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el déficit de las administraciones públicas, sin incluir la Administración Local, se ha situado a finales de julio de 2026 en 32.892 millones, superior en un 1,8% al del mismo periodo de 2025, aunque en términos relativos la ratio se ha recortado en 0,07 puntos, hasta el 1,84% sobre PIB.

Los datos difundidos este miércoles por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reflejan que, a finales de julio de 2026, se ha obtenido un déficit primario de 7.152 millones, equivalente al 0,40% del PIB, e inferior en un 23,5% al déficit primario de 2025.

Con motivo de las graves inundaciones, provocadas por la dana, se ha recogido en los siete primeros meses de 2026 en las cuentas del agregado un gasto de carácter extraordinario por importe de 755 millones, frente a 3.529 millones en el mismo periodo de 2025.

Si se descuenta en ambos periodos el gasto asociado a la dana, el déficit del agregado de administraciones públicas sin incluir la Administración Local a finales de julio de 2026 se situaría en 32.137 millones, superior en un 11,6% al del mismo periodo de 2025.

La IGAE también ha publicado este miércoles los datos de déficit del Estado, en este caso hasta agosto. Según el informe, a finales de agosto de 2026, el déficit del Estado en términos de contabilidad nacional ha sido de 41.978 millones, superior en un 18,9% al obtenido en el mismo periodo de 2025.

En términos del PIB, el déficit de 2026 equivale al 2,35% de dicha magnitud, superior en 0,26 puntos porcentuales a la ratio de 2025, del 2,09%.

Desglosando el déficit público hasta julio, la Administración Central ha obtenido un déficit de 44.576 millones, equivalente al 2,50% del PIB. Dentro de esta, el déficit del Estado en julio equivale al 2,49% del PIB y alcanza 44.457 millones, mientras que los Organismos de la Administración Central registran en el mismo periodo un déficit de 119 millones, un 75,5% inferior al déficit de 486 millones de 2025.

Las comunidades autónomas, por su parte, registraron a finales de julio de 2026 un déficit de 429 millones, lo que equivale al 0,02% del PIB, frente a 1.668 millones y el 0,10% del PIB en el mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el déficit se reduce un 74,3%.

Asimismo, los Fondos de la Seguridad Social registran a finales de julio de 2026 un superávit de 12.113 millones, un 40,3% superior al de 2025, que fue de 8.632 millones. En términos del PIB, el superávit se sitúa en el 0,68%, frente al 0,51% de julio de 2025. Esta evolución se debe al avance de los ingresos no financieros en un 8,3%, hasta 173.189 millones, superior al incremento de los empleos, que crecen un 6,5%, hasta 161.076 millones.

CRECE EL DÉFICIT DEL ESTADO POR OPERACIONES CON LAS CCAA

En cuanto al déficit del Estado, en este caso hasta el mes de agosto, se ha situado en los 41.978 millones, superior en un 18,9% al obtenido en el mismo periodo de 2025, consecuencia, según Hacienda, de dos operaciones vinculadas al sistema de financiación autonómica y local. En concreto, la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, que arrojó un saldo neto conjunto a favor de ambas administraciones de 14.335 millones, frente a 13.627 millones en la liquidación de 2023.

Asimismo, en julio se efectuó la actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas correspondientes a enero-junio, con un impacto en el déficit del Estado de 11.139 millones, frente a 9.952 millones en 2025.

LOS IMPUESTOS CRECEN UN 9%

Por el lado de los ingresos, los recursos no financieros del Estado se sitúan en 213.497 millones, lo que implica un crecimiento del 10,3% respecto a finales de agosto. Los impuestos alcanzan los 172.916 millones, el 81% del total de los recursos, y crecen un 8,9%, es decir, 14.063 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

Dentro de los ingresos tributarios, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 3,2%, hasta 90.805 millones. De ellos, 69.783 millones corresponden al IVA, con un crecimiento del 5,6% respecto al mismo periodo de 2025.

La evolución de los impuestos energéticos continúa recogiendo el efecto de las medidas tributarias temporales aprobadas en 2026 para paliar la subida de los precios de los productos energéticos. Los demás impuestos sobre la producción y las importaciones se sitúan en 21.022 millones, con un descenso del 4,1%.

Entre las principales figuras, el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos disminuye un 9,7%, hasta 7.578 millones; el Impuesto Especial sobre la Electricidad se reduce un 21,4%, hasta 823 millones; y el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, un 15,3%, hasta 827 millones.

En sentido contrario, el Impuesto sobre Primas de Seguros aumenta un 7,8%, hasta 1.843 millones, y el Impuesto sobre Transacciones Financieras avanza un 38,6%, hasta 309 millones. Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 81.943 millones, cifra superior en un 15,8% a la de los ocho primeros meses de 2025.

De este importe, 49.876 millones corresponden al IRPF, con un aumento del 21,2%; 26.791 millones al Impuesto sobre Sociedades, con un incremento del 7,6%; y 4.287 millones al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con un avance del 19,4%. El Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras registra 534 millones en términos de contabilidad nacional.

Los impuestos sobre el capital se sitúan en 168 millones, frente a 117 millones en 2025, y las cotizaciones sociales alcanzan 4.281 millones.

TAMBIÉN CRECEN LOS GASTOS

Por el lado de los gastos, estos se situaron en 255.475 millones, con un aumento del 11,6% respecto a agosto de 2025. La partida de mayor volumen son las transferencias entre Administraciones Públicas, que representan el 61,6% del gasto total, con 157.351 millones y un incremento del 9,1%.

De su lado, la remuneración de asalariados asciende a 15.660 millones, con un crecimiento del 4,4%. Este incremento se debe, entre otros factores, al aumento del número de efectivos y a la subida salarial del 1,5% aplicada en 2026 sobre la base consolidada de 2025.

Los consumos intermedios, por su parte, aumentan un 12,6%, hasta 5.549 millones. Los intereses ascienden a 25.955 millones, con un incremento del 11,4%; y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie alcanzan 18.678 millones, un 5% más.

Dentro de estas últimas, las pensiones de clases pasivas suman 15.831 millones, con un crecimiento del 6%.