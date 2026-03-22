Andalucía cierra el fin de semana con dos fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Lugar de un accidente de dos vehículos en la salida de la AP-7 hacia Torremolinos. A 05 de junio de 2025, en Málaga (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía han registrado en este fin de semana un total de dos fallecidos en accidentes de tráfico en vías interurbanas, según se recoge en el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, 20 de marzo, y las 20,00 horas de este domingo, día 22 de marzo, consultado por Europa Press.

El primero de los siniestros viales se produjo a las 10,00 horas del pasado sábado en el kilómetro 2,7 de la carretera CV-215, a su paso por Almonaster la Real (Huelva), y se saldó con la muerte de una persona por la salida de vía con choque de un turismo.

El accidente de tráfico se ha producido en el camino de acceso a la aldea de La Escalada, sobre las 10,05 horas, cuando un testigo ha alertado que un turismo había sufrido un siniestro. Efectivos de Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han intervenido en el lugar, junto con el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento provincial, una persona ha fallecido en el suceso, sin que hasta el momento haya trascendido su identidad.

El segundo accidente de tráfico registrado durante este fin de semana ha tenido lugar sobre las 14,40 horas de este pasado sábado en el kilómetro 35,15 de la A-431, en el término municipal de Posadas (Córdoba). Este suceso se ha saldado con fallecido y cuatro heridos --uno en estado grave y tres leves--, tras producirse la salida de calzada de un turismo con "vuelco por la derecha".

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a esta agencia el fallecimiento de uno de los ocupantes del vehículo. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado a esta agencia que recibieron el aviso de este suceso sobre las 14,47 horas, en el que se alertaba del vuelco de un coche en el kilómetro 35 de la A-431, a la altura de este municipio cordobés.

Asimismo, el 112 ha afirmado que Adif les había alertado de la presencia de un cadáver cerca de las vías del tren tras registrarse el accidente. Además del fallecido, otras cuatro personas --tres mujeres y un hombre de entre 18 y 20 años-- resultaron heridas, una de ellas de gravedad --19 años-- que tuvo que ser evacuada en helicóptero hasta un hospital para recibir atención sanitaria. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos sanitarios de 061, Guardia Civil y bomberos de Palma del Río.