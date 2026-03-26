Los obispos lamentan, ante la eutanasia de Noelia, "una sociedad del bienestar incapaz de cuidar y amar"

Archivo - El presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal (CEE) ha lamentado este jueves que "hoy en España la muerte se presenta como solución al sufrimiento". En un post en su perfil de X, los obispos se ha pronunciado sobre la eutanasia que está previsto practicar hoy a la joven Noelia tras desestimar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el último recurso presentado por su padre para evitarlo.

Para la Conferencia Episcopal, "una dignidad infinita abocada a la muerte por una 'sociedad del bienestar' incapaz de cuidar y amar". "Frente a ello", continúa el mensaje de la CEE, "la esperanza que brota del encuentro con la Vida. #Noelia".

La joven fue víctima de una agresión sexual múltiple y actualmente sufre una paraplejia irrevesible consecuencia de haber intentado quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Su deseo de tener una muerte asistida se trasladó a los tribunales a raíz de los recusos presentados por su padre y la organización Abogados Cristianos que llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos .