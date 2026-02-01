Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Tráfico de coches en la autovía del Sur o A-4, antiguamente llamada autovía de Andalucía a la altura de la localidad del municipio de Getafe, a 11 de junio de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 30 de enero, y las 20,00 horas de este domingo, día 1 de febrero, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance de accidentes difundido por el centro de gestión de tráfico del suroeste (Sevilla), que incluye todos los siniestros mortales ocurridos en las carreteras interurbanas de la comunidad en la franja de tiempo mencionada, recoge que no ha tenido conocimiento de accidente alguno con fallecidos en Andalucía.

El balance de DGT del fin de semana anterior, que abarcaba desde las 15,00 horas del viernes, día 23 de enero, y las 20,00 horas del domingo, día 25, dejó un total de tres siniestros mortales, uno ese viernes en la localidad sevillana de Santiponce y dos en la jornada del sábado en Adra(Almería).

El primero de ellos tuvo lugar el viernes sobre las 17,00 horas en el término municipal de la localidad hispalense de Santiponce tras una colisión de vehiculos en marcha con choque frontal en el kilómetro 807 de la N-630. Este accidente se produjo en la glorieta del Parque Empresarial Parque Plata, según han precisado fuentes del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía, que se ha saldado con el fallecimiento de un motorista.

El segundo accidente del pasado fin de semana tuvo lugar en Adra (Almería), a causa de una salida de calzada con despeñamiento por derecha en el kilometro 1,500 de la carretera CEJ-0 con dos fallecidos y un herido leve. En el mismo, un turismo se había salido de la vía, había chocado contra una palmera y había caído por un barranco de unos 50 metros, quedando los ocupantes atrapados en su interior.

De inmediato, el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de la Junta activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local y a Protección Civil de Adra.