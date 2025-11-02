Andalucía cierra el fin de semana con tres fallecidos por accidente de tráfico en carreteras interurbanas

Archivo - La autovía A-49 sentido Huelva-Portugal. A 27 de agosto de 2021, En Sevilla (Andalucía,España). Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este fin de semana con un total de tres fallecidos por accidentes de tráfico contabilizados en el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultado por Europa Press; en concreto, en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, 31 de octubre, y las 20,00 horas de este domingo, día 2.

Así, durante dicho periodo de tiempo se han registrado un total de tres accidentes en las carreteras andaluzas, uno en la jornada del viernes y dos este domingo, que han arrojado un saldo de tres fallecidos y ningún herido grave o leve.

El primero de dichos siniestros ha ocurrido sobre las 18,05 horas del pasado viernes, 31 de octubre, en la carretera AP-7, a la altura de Mijas (Málaga), donde se produjo una colisión entre un coche con un camión.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, la sala coordinadora recibió varias llamadas alertando de un camión detenido en el arcén cuando el coche colisionó contra él, quedando "aparentemente" debajo del vehículo.

El segundo siniestro mortal ha tenido lugar en el municipio de Huétor Tajar (Granada) a las 6,45 horas en la carretera A-92, cuando un vehículo que circulaba por la zona arrolló a un menor de once años, que se encontraba en la carretera, según ha detallado la Guardia Civil en declaraciones a Europa Press.

Hasta el lugar han acudido efectivos de la Benemérita y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que solo pudieron notificar el fallecimiento del menor, según ha informado a esta agencia el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El tercero de los accidentes mortales contabilizado por la DGT ha ocurrido en Córdoba a las 10,10 horas tras el vuelco de una bicicleta en la calzada registrado en la carretera N-432R, a la altura del kilómetro 0,500.

El número de personas fallecidas en accidentes de tráfico en carreteras andaluzas este fin de semana ha registrado tres decesos más que el anterior, que se cerró sin ningún siniestro en las carreteras interurbanas de la región en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del viernes, 24 de octubre, y las 20,00 horas del domingo día 26.