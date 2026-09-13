Andalucía cierra el fin de semana con tres fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Tráfico de coches en la autovía del Sur o A-4, antiguamente llamada autovía de Andalucía a la altura de la localidad de Pinto, Madrid (España), a 26 de marzo de 2021. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana con tres fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas, entre las 15,00 horas del pasado viernes, 11 de septiembre, y las 20,00 horas de este domingo, 13 de septiembre, según recoge el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

El primer accidente mortal registrado este fin de semana ocurrió a las 15,45 horas de este pasado viernes, 11 de septiembre, en el municipio de Los Barrios (Cádiz), en concreto, en el kilómetro 1114,3 de la carretera A-7 por una colisión por alcance entre una motoclista y un turismo, que se ha saldado con un muerto.

El segundo siniestro mortal ha tenido lugar en la madrugada de este domingo, sobre las 1,40, en el kilómetro 551,5 de la A-4, a su paso por la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde una persona ha fallecido tras producirse la colisión de varios vehículos en marcha "con choque por alcance".

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 551, sentido Sevilla, sobre la 1,45 horas de la madrugada cuando se han recibido en el 112 las primeras llamadas que informaban de una colisión con varios vehículos implicados, entre ellos un autobús. Según indicaban los testigos, había al menos un turismo volcado con una persona atrapada.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de Dos Hermanas, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía para que acudieran al lugar de los hechos y comprobar si había heridos o víctimas.

Por último, el tercer accidente mortal se ha registrado también este domingo en el municipio de Loja (Granada), concretamente en el km 2,000 de la vía Camino Alamedi, sobre las 12,30 horas, donde se ha visto implicada una motocicleta y una persona ha perdido la vida tras producirse una salida de vía con choque.