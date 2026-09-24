San Fernando (Cádiz) llenará sus calles con 559 científicos y 87 actividades en La Noche Europea de los Investigadores

Noche de los Investigadores. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciencia será protagonista este viernes con la celebración de La Noche Europea de los Investigadores, la cita científica, que se celebra con el impulso de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación a través de la Fundación Descubre, y que reúne en San Fernando (Cádiz) a un total de 559 investigadores participantes y una programación de 87 actividades de divulgación diseñadas para todos los públicos.

En una nota, la Junta ha recordado que la Noche, una acción impulsada por la Comisión Europea, se celebrará de forma simultánea en unas 400 ciudades europeas y lo hace en Andalucía desde 2012. Su objetivo es acercar a la ciudadanía los beneficios que aporta el avance de la ciencia, así como su repercusión en la vida cotidiana. Asimismo, constituye una oportunidad para despertar vocaciones científicas en los jóvenes y potenciar la carrera investigadora como salida profesional.

En la provincia de Cádiz, al igual que en ediciones pasadas, se combinan acciones lúdicas y didácticas. Experimentos, talleres, demostraciones, experiencias, rutas científicas, representaciones teatrales o monólogos son algunas de las propuestas diseñadas para este año. Además, la iniciativa denominada 'Aqualab 2026-2027' celebrará actividades en enclaves emblemáticos como la Plaza del Rey, donde los investigadores acercarán su trabajo a la ciudadanía de una forma diferente.

Por su parte, la delegada territorial de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha puntualizado que "este evento es una oportunidad para que el talento andaluz salga de sus laboratorios a explicar su trabajo, a hacerlo más accesible y comprensible, incidiendo en un aspecto clave como es la divulgación, que hace posible que el conocimiento especializado hable el lenguaje de todos". "La Noche en la provincia de Cádiz tiene como seña de identidad su estrecha vinculación al entorno marino y patrimonial, convirtiendo la Plaza del Rey en el epicentro de las actividades", ha apostillado.

Con carácter general, las actividades en San Fernando comenzarán a primera hora de la tarde y se prolongarán hasta casi la medianoche. A esta actividad se suman pre-eventos celebrados durante el mes de septiembre como jornadas de puertas abiertas en el yacimiento fenicio del Castillo de Doña Blanca, visitas a la Salina La Esperanza o catas que mezclan arqueología y gastronomía de la Antigüedad.