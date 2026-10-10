Andalucía concentra casi el 23% del desperdicio de platos cocinados en España y dispara un 85% el de garbanzos en 2025

Archivo - Desperdicio de alimentos. Imagen de archivo - STARR/FLICKER - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha concentrado el 22,6% del volumen total de recetas (platos cocinados) desperdiciadas en los hogares españoles durante 2025, lo que representa un incremento del 23,8% respecto al ejercicio anterior, según se desprende del Informe Sobre el Desperdicio Alimentario en los Hogares 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consultado por Europa Press. Los hogares que más han incrementado el desperdicio de recetas son adultos y con hijos, pero también retirados, destacando las zonas de Andalucía, Resto Centro y Norte Centro.

El documento refleja un comportamiento "especialmente significativo" en el desperdicio de platos elaborados con legumbres. En concreto, las recetas con garbanzos sufrieron un repunte del 85,8% en la comunidad andaluza en comparación con 2024, elevando la cuota regional hasta el 28,4% del total nacional desperdiciado de este alimento. Así, son las recetas con legumbres y especialmente aquellas donde el garbanzo está presente las más desperdiciadas.

Concretamente, el incremento del desperdicio de recetas donde está presente el garbanzo se produce especialmente en hogares con parejas con hijos pequeños o medianos y retirados.

En lo relativo a los productos sin utilizar (alimentos crudos o sin procesar), la naranja registró un crecimiento del 5,3% en el volumen desechado en los hogares andaluces durante el último año. De este modo, Andalucía acapara el 27,8% del desperdicio de esta fruta a nivel nacional. Así, los hogares con parejas sin hijos o retirados son los que más aumentan su desaprovechamiento de la naranja.

Asimismo, Andalucía es una de las tres regiones destacadas por el informe donde más ha empeorado el aprovechamiento de los platos elaborados. Además, 2025 refleja la necesidad de "seguir promoviendo la conciencia sobre la importancia de no desperdiciar recursos alimentarios".

A nivel nacional, los hogares españoles generaron un volumen total de 1.101,8 millones de kilos o litros de desperdicio alimentario durante el ejercicio 2025. Esta cifra representa un "ligero" aumento del 0,4% respecto al año anterior, aunque acumula una disminución del 11,6% en comparación con 2021, consolidando una tendencia decreciente a largo plazo.

No obstante, la tasa de desperdicio se mantuvo estable en el 4,1% por segundo año consecutivo, con cada hogar desechando anualmente en torno a 23,51 kg o litros de alimentos, con un diferencial de 0,08 kg o litros respecto a 2024.