Por Andalucía critica que el 78% de los centros educativos públicos de Córdoba no están adaptados al calor extremo

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ante un colegio púlblico en la capital cordobesa. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, ha criticado este viernes que "la mayoría de los colegios públicos de la provincia de Córdoba", en concreto el 78%, "continúa sin las actuaciones necesarias para hacer frente al calor extremo, a pesar de que la Ley de Bioclimatización de los centros educativos andaluces fue aprobada hace seis años".

En este sentido y a través de una nota, Rodríguez ha explicado que, "según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, solo el 22% de los centros educativos públicos de la provincia ha recibido algún tipo de intervención, lo que deja al 78% restante sin las adaptaciones previstas en una norma aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz en 2020".

Rosa María Rodríguez ha afirmado que estos datos evidencian "el incumplimiento del Gobierno de Juanma Moreno (PP) con una ley que era clave para proteger la salud del alumnado y del personal educativo frente a las olas de calor cada vez más intensas".

La parlamentaria por Córdoba ha dicho que "no es aceptable que en pleno 2026 haya niños y niñas dando clase en aulas donde se superan los 30 o 35 grados, con episodios de mareos, golpes de calor o problemas de salud asociados al calor extremo".

De hecho, según ha recordado, "la comunidad educativa lleva años alertando de esta situación y movilizándose bajo el lema de 'Aula sí, sauna no', ante la falta de avances significativos en la ejecución de la ley", y ello a pesar de que Andalucía "es una de las regiones más expuestas al aumento de temperaturas derivado del cambio climático, lo que hace aún más urgente acelerar las actuaciones previstas".

Para Rosa María Rodríguez, mientras el Gobierno andaluz del PP "habla de modernización y de adaptación al cambio climático, la realidad es que la mayoría de los centros siguen sin las condiciones mínimas para garantizar un entorno educativo seguro".