La Junta insiste en pedir explicaciones a Montero sobre Zapatero: "No podemos esperar al final de las vacaciones"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha insistido este lunes en pedir explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre su relación con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el rescate de Plus Ultra

"Las informaciones que siguen conociéndose son muy graves. España merece transparencia, explicaciones y responsabilidades", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'. "No podemos esperar ni al final de la vacaciones ni a que Pedro Sánchez termine de escuchar su playlist", ha concluido España en su mensaje en redes sociales.

La portavoz del gobierno andaluz volvió a pedir explicaciones a Montero en una de las últimas ruedas de prensa del Consejo de Gobierno sobre el papel de la líder socialista en el rescate de la compañía, que tuvo lugar mientras era ministra de Hacienda y la "máxima responsable" de la SEPI.

"Por mucha distracción, por muchas cortinas de humo y por mucho artificio, lo que no pueden esconder es a (José Luis) Abalos, (Santos) Cerdán y a (José Luis Rodríguez) Zapatero", insistía. En esta línea, ha recordado que Montero decía que el expresidente "era su talismán, que le traía suerte y que aspiraba a aparecerse a él en el futuro; está todo dicho".

"Algún día conoceremos con quién hablaba el señor Rodríguez Zapatero", apostillaba la portavoz.