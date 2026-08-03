El Gobierno abonará 494,5 millones de ayuda para fertilizantes a agricultores en septiembre

Archivo - Recogida en el campo, - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abonará 494,5 millones de euros de la ayuda para la compra de fertilizantes aprobada por el Gobierno a 249.376 agricultores que figuran en la primera lista de beneficiarios publicada el pasado 6 de julio y que han aceptado las mismas en el plazo de los 20 días dispuesto para dicho trámite.

En concreto, se prevé que los ingresos en las cuentas de los agricultores beneficiarios de estas ayudas se realicen a lo largo de la primera semana de septiembre.

Agricultura ha precisado que actualmente hay otros 9.362 beneficiarios pendientes de resolver alguna duda o trámite burocrático para poder percibir la ayuda. De la lista publicada el pasado 6 de julio, 1.290 agricultores han comunicado su renuncia a la ayuda, mientras que se prevé la publicación de nuevos listados de beneficiarios en las próximas semanas.

La ayuda para la compra de fertilizantes es una de las medidas incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo mediante el Real Decreto-ley 7/2026, con un presupuesto inicial de 500 millones de euros. En el segundo Real Decreto-ley 18/2026, de medidas de apoyo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, se amplió esta cantidad en 165 millones de euros, hasta un total de 665 millones de euros.

En dicho Consejo de Ministros se elevaron las cuantías de la ayuda para hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

Hay que recordar que los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido a causa del conflicto bélico, por lo que esta medida busca paliar el impacto de dicho incremento en las explotaciones agrarias. El objetivo es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos.

De esta forma, con los dos paquetes de medidas de apoyo puestos en marcha por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, las ayudas específicas para los sectores agrario y pesquero suman un presupuesto total de 1.107 millones de euros.