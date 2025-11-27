Por Andalucía critica el discurso del "peor Moreno de los últimos años": "Sobrado, ofensivo y cero autocrítica"

Archivo - La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado este jueves el discurso inicial del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el último Debate sobre el Estado de la Comundidad de la legislatura, que ha resumido como "el peor señor Bonilla de los últimos años, sobrado, ofensivo y con cero autocrítica mientras agentes económicos, sociales y grupos de la oposición le marcan el foco a los fallos de su gestión y las dificultades en la que tiene los servicios públicos".

En declaraciones a los periodistas tras la primera intervención de Moreno, Nieto ha afeado que Moreno ha hecho un discurso en el que "el resto estamos equivocados en una campaña de acoso ante un Gobierno sublime, excelso y maravilloso que él lidera, que por supuesto lo hace todo perfectamente y que el resto del mundo no le entiende y cuando le critica lo que hace es atacar".

Frente a ello, la portavoz de Por Andalucía ha prometido decir en el Debate "la verdad de cómo están los servicios públicos, las casas de familia, los autónomos, las pymes y lo que está pasando con la salud en Andalucía fuera del publirreportaje" de Moreno, al que ha reprochado su "cinismo político" al hablar del avance del narcotráfico en la comunidad.

En su opinión, "Moreno no puede pretender seguir engañando a la ciudadanía, hablando con tanta frivolidad y con tan poca seriedad y tan poco análisis político de problemas que padecen por la irresponsabilidad de su gobierno derrochador, recortador en los servicios esenciales y que ampara, tolera y amplifica la corrupción".