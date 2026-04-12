Por Andalucía critica que García sea la cabeza de lista del PP: "Una de las culpables del escándalo" del cribado

Por Andalucía participa en la manifestación de Mareas Blancas en Jaén - POR ANDALUCÍA

JAÉN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición Por Andalucía por Jaén Loli Montavez ha llamado este domingo a defender la sanidad pública como un derecho frente "a la visión privatizadora y mercantil" del PP, y ha criticado que la cabeza de lista de ese partido por la provincia sea Catalina García, "una de las principales culpables del escándalo por los cribados del cáncer mama que afectaron a más de 4.000 mujeres andaluzas, según Amama".

En un comunicado, ha señalado que el "milagro" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, no es otro que el "de favorecer la sanidad privada frente a la pública".

Montavez ha participado en la capital jiennense, en la manifestación convocada por las Mareas Blancas y las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública.

"Defendemos para Jaén y toda Andalucía, ante el desmantelamiento intencionado de Moreno Bonilla y sus consejeros, un sistema sanitario público, universal, accesible y de calidad", ha señalado.

Ha denunciado un proceso de "recortes masivos, intensificado en los últimos años y que está conllevando la privatización a través de la derivación de fondos públicos a los conciertos sanitarios privados sin a penas control público del gasto sanitario".