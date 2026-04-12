Los museos y conjuntos culturales andaluces celebran Día Internacional de los Monumentos con visitas guiadas y talleres

Cartel de 'Patrimonio Vivo y respuesta de Emergencia'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La importancia del patrimonio cultural y la necesidad de que los ciudadanos lo protejan para legarlo a las próximas generaciones son dos de los objetivos que se marcó el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), dependiente de la Unesco, cuando en 1982 instituyó el 18 de abril como Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Los museos y conjuntos culturales celebran cada año esta efeméride con actividades para toda la familia entre las que se cuentan visitas guiadas y talleres, con el objetivo de "reivindicar la conservación del rico y diverso patrimonio cultural andaluz".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, en estas mismas fechas se conmemora el Día Mundial del Arte, que la Unesco estableció en 2019 y que se celebra cada 15 de abril, fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. Por este motivo, algunos museos andaluces y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) han organizado actividades para destacar la importancia del arte en la sociedad y fomentar "la innovación, la creatividad y la diversidad cultural".

El lema elegido este año para el Día Internacional de los Monumentos y Sitios es 'Patrimonio vivo y respuesta de emergencia', que tiene como objetivo dar visibilidad al trabajo realizado para conservar y proteger el "patrimonio vivo", definido por la Unesco como aquel que se hereda de los antepasados y se transmite a las generaciones futuras, "lo que abarca todas las dimensiones del patrimonio, del material al inmaterial".

Además, la conmemoración pone este año el acento en la respuesta que las administraciones y actores patrimoniales deben dar a situaciones de emergencia, desastres naturales y conflictos. En ese sentido, las actividades programadas en esta edición para celebrar esta efeméride arrancarán, precisamente, en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, que el pasado año fue escenario del primer simulacro en España de evacuación, por un terremoto, de un yacimiento protegido declarado como Patrimonio Mundial.

En aquel ejercicio participaron responsables de diversas administraciones públicas, así como miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Unidad Militar de Emergencia (UME), Protección Civil y el IAPH, entre otras instituciones.

En esa línea, este conjunto arqueológico ha organizado para el 15 de abril una visita práctica, denominada 'Aprendemos ante una situación de emergencia', que se realizará con miembros de la UME y Protección Civil para conocer diferentes mecanismos de salvaguarda del patrimonio.

La programación continuará en la provincia de Almería con una visita-taller didáctica en el Enclave Arqueológico de Villaricos, prevista para el 16 de abril. Titulada 'El origen de nuestro alfabeto', la actividad permitirá a un público infantil conocer y reproducir las letras del alfabeto fenicio, todo ello enfocado también al conocimiento del sitio. Y al día siguiente y para un público adulto, el Museo de Almería propone el taller 'Un patrimonio que salvar. Patrimonio vivo y respuesta de emergencia', donde se pondrá el acento en la importancia de la salvaguarda del patrimonio.

Las actividades en esta provincia culminarán el 18 de abril, día en que se conmemora oficialmente la efeméride, con una visita guiada al Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería que se centrará en tres edificaciones de la fortaleza recientemente restauradas, como son la Puerta de la Justicia, la Torre Sur y el Aljibe Califal. El itinerario contará con las explicaciones del arquitecto Gerardo Úbeda, autor de los proyectos de restauración.

'ESCAPE-ROOM' EN BAELO CLAUDIA

En la provincia de Cádiz la programación se desarrollará en dos puntos, en ambos casos el día 18. Para empezar, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia organiza un juego de 'escape room' titulado 'Tempus redax rerum' dirigido a un público familiar amante de la arqueología. Además, el Museo de Cádiz ha preparado una visita guiada a una de las exposiciones del año en la ciudad, 'Reflejos. Picasso x Barceló', centrada en la cerámica de ambos artistas y su diálogo con la colección arqueológica del centro.

Una conferencia centrada en la protección del patrimonio es la actividad que ofrece el 18 de abril el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra, titulada 'La experiencia de los planes de autoprotección, salvaguarda y recuperación de la Mezquita-Catedral de Córdoba'. Además, el Museo Arqueológico de Córdoba ha organizado una visita guiada para acercar a un público general la riqueza histórica y cultural del Palacio de los Páez de Castillejo, sede de la institución.

La programación en esta provincia se completa con una visita guiada al Museo de Bellas Artes de Córdoba, también el día 18 y para celebrar también el Día Mundial del Arte, centrada en el edificio histórico que alberga el centro y que fue sede del Hospital de la Caridad hasta el siglo XIX.

Las propuestas para conmemorar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios en Granada se circunscriben al Museo Arqueológico. En primer lugar, el centro ha organizado para el día 18 un juego familiar titulado 'Una pieza, un lugar', en el que los participantes conocerán los diferentes espacios históricos y sitios arqueológicos de los que proceden algunas de las piezas de la colección. Además, para los días 19 y 25, el Arqueológico acoge un itinerario guiado por la exposición permanente.

Por su parte, el Museo de Huelva propone para el 18 de abril una visita guiada al enclave arqueológico del Dolmen de Soto, que contará con las explicaciones de Coronada Mora y José Antonio Linares, los dos arqueólogos que han realizado intervenciones en este yacimiento durante los últimos años.

En la provincia de Jaén, el Conjunto Arqueológico de Cástulo ofrece también el día 18 un itinerario guiado por la antigua ciudad, con especial atención a los monumentos funerarios íberos y romanos, y por la exposición temporal 'Arquitecturas Eternas: Monumenta Sepulchralia', que acoge el Museo Arqueológico del sitio. Ese mismo día, el Museo Arqueológico de Úbeda presenta un taller familiar titulado 'Mapeando la vieja Úbeda, donde los participantes aprenderán a fabricar su propio plano.

Las actividades en la provincia de Jaén se completan el día 19 con un taller-degustación titulado 'Sobres medievales de las tres culturas' que acoge el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir de Cazorla y que mostrará la herencia árabe, cristiana y judía en la actual cocina tradicional andaluza.

Finalmente, en la provincia de Sevilla se han organizado dos actividades para el 18 de abril en dos conjuntos arqueológicos. En el de Carmona se realizará una visita guiada que dará a conocer a un público general el ritual romano ante la muerte; mientras que el de Itálica presenta un taller familiar de restauración de pinturas romanas, siguiendo técnicas básicas de esta disciplina.

En estas fechas, además, algunos museos andaluces se suman a la conmemoración del Día Mundial del Arte, que se celebra cada 15 de abril. Así, el Museo de Jaén ha preparado para el 12 de abril un itinerario guiado por las obras más importantes de su colección desde el punto de vista de un artista plástico, centrándose en cuestiones como el color o la textura. Además, el día 17 acoge una nueva edición de 'Café con', un coloquio que girará de la mano de especialistas en torno al tema de la belleza.

Además, el Museo de Málaga ha organizado una visita guiada el 14 de abril, que correrá a cargo de la historiadora del arte Raquel Pérez Pintor y que se detendrá en las obras más emblemáticas del centro. Finalmente, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) acoge el 16 de abril en su sede sevillana la conferencia 'Documentar lo efímero: Arte urbano y patrimonio cultural' que impartirá el historiador del arte Francisco Delgado.