Por Andalucía critica que Moreno "busca amedrentar a Amama para que se queden calladas"

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado este sábado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "busca amedrentar" a la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama "para que se queden calladas" tras el requerimiento formal de información que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le envió a propósito de la crisis del programa de detección precoz de dicha enfermedad en la sanidad andaluza.

Nieto, en una nota de audio, ha insistido en que "el requerimiento que el Gobierno de Moreno ha enviado a Amama, por cierto firmado por gerente imputada del Servicio Andaluz de Salud, es un completo disparate".

"Se ve que ningunear a estas mujeres, acusarlas de mentir y vetarlas en el Parlamento no les ha parecido suficiente y ahora le exigen los datos de las víctimas del programa de cribado que el propio Servicio Andaluz de Salud, si no los ha perdido, debe tener", ha apostillado.

A su juicio, "creemos que Moreno Bonilla lo que busca es amedrentarlas, que se queden calladas, que dejen de ir al juzgado y paren de exigir la atención urgente a las mujeres víctimas de su negligencia".

Nieto ha mostrado toda "solidaridad con Amama y toda nuestra confianza en los testimonios de las víctimas, porque hasta la fecha todo lo que ha denunciado Amama ha sido verdad, mientras todo lo que ha dicho Moreno Bonilla y su Gobierno ha sido una mentira detrás de otra", ha concluido.