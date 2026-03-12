El Virgen del Rocío de Sevilla realiza 13 trasplantes renales en 5 días coincidiendo con el Día Mundial del Riñón

Cirujanos en una operación de trasplante. - HUVR

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha realizado 13 trasplantes renales en cinco días, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón: una "intensa actividad trasplantadora" que vuelve a poner de manifiesto el "compromiso social con la donación de órganos". Al hilo de esas intervenciones, se han producido cuatro donaciones multiorgánicas y una donación multitejidos, "procesos que han permitido ofrecer nuevas oportunidades de vida a numerosos pacientes en lista de espera".

En lo que llevamos de año, el Hospital Virgen del Rocío ha alcanzado ya los 50 trasplantes de riñón, tres de ellos infantiles, detalla el centro en una nota de prensa. En total, los especialistas de la Unidad de Urología y Nefrología del Virgen del Rocío realizan entre 150 y 200 trasplantes cada año, de los que, aproximadamentem el 15% son de donante vivo y el 10% trasplantes infantiles.

Estas cifran lo sitúan como el hospital con mayor número de trasplantes renales de Andalucía en lo que va de año y entre los primeros centros de España.

En 2026, se conmemora el 20º aniversario de esta iniciativa internacional impulsada desde 2006 por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la National Kidney Foundation (NKF) para sensibilizar sobre la enfermedad renal crónica, una patología que puede afectar aproximadamente al 10% de la población.

Esta edición, la campaña se desarrolla bajo el lema 'Salud renal para todos. Cuidando a la gente, protegiendo al planeta', y pone el foco en cómo factores ambientales como la contaminación atmosférica, el estrés térmico, la deshidratación o los fenómenos climáticos extremos pueden agravar el riesgo de enfermedad renal y acelerar su progresión.

RÉCORD DE TRASPLANTES

Junto a los trasplantes renales, en el Virgen del Rocío hay que sumar que 19 pacientes han sido trasplantados de hígado, seis de corazón y nueve de córneas en apenas dos meses y medio. Hasta la fecha, con 29 donantes de órganos (16 muerte encefálica y 13 en asistolia), el citado centro se sitúa como el hospital con mayor número de donantes de Andalucía.

A estos se suman, en la provincia de Sevilla, el hospital Virgen Macarena con cinco; San Juan de Dios del Aljarafe con dos; Virgen de Valme con uno y Quirón Sagrado Corazón con uno, que suman 38 donantes multiorgánicos, siendo la provincia que mayor número de donantes ha registrado en nuestra comunidad.

La coordinadora sectorial de trasplantes de Sevilla y Huelva, Manuela Cid Cumplido, ha subrayado el profundo significado que hay detrás de cada proceso de donación: "Cada donación es un acto inmenso de generosidad, pero también un gesto de confianza en nuestro sistema sanitario, en nuestro hospital. Las familias que dicen sí a la donación están apostando por la vida y por un mundo mejor".

Desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío se quiere trasladar en este día un agradecimiento profundo a todas las familias donantes, auténticas protagonistas de la cadena de vida. "Porque cada donación transforma el dolor en esperanza. Y porque cada riñón trasplantado es una vida que vuelve a empezar", concluye el comunicado.