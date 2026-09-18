Andalucía desactiva el plan de inundaciones tras registrar más de una veintena de incidencias por las lluvias

Archivo - Turistas se refugian de la lluvia. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha desactivado a las 20,28 horas de este viernes el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que permanecía activado en fase de preemergencia, situación operativa 0, tras registrar un total de 24 incidencias.

La desactivación se produce ante la ausencia de nuevas incidencias y una vez finalizados los avisos meteorológicos adversos por lluvias en la comunidad. El episodio se cierra con una afección "limitada" y un total de 24 emergencias gestionadas por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía: nueve en Almería, ocho en Granada y siete en Málaga. La mayor parte de estos avisos se registraron durante la jornada del jueves, según ha informado el 112 en una nota.

De las 24 emergencias coordinadas por el servicio, 17 estuvieron relacionadas con riesgos naturales, dos con incidencias de tráfico, dos fueron clasificadas en otras tipologías, una correspondió a un rescate o salvamento, otra a una anomalía en servicios básicos y otra a un accidente de circulación.

En Almería se han producido avisos en Armuña de Almanzora, Cantoria, Cuevas del Almanzora, Macael, Pulpí, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio por piedras y acumulaciones de agua en la calzada, el desbordamiento de una rambla, anegaciones y un vehículo sin ocupantes arrastrado por la corriente. La carretera AL-8106, cortada entre los kilómetros 1,9 y 1,95 en Cuevas del Almanzora, quedó reabierta a las 18,57 horas del jueves.

En la provincia de Granada ha habido incidencias en Albolote, Atarfe, Baza, Güevéjar y Padul por una fuerte granizada en la A-92N, anegaciones de carreteras, una vivienda y un comercio, el desbordamiento de un canal junto a una vivienda-cueva y un incendio forestal originado por un rayo, que quedó extinguido. La incidencia de mayor consideración fue una colisión entre dos vehículos en Albolote, con tres personas heridas trasladadas al hospital.

En Málaga, los avisos se han concentrado en Archidona por anegaciones en carreteras y un vehículo atascado en una zona con acumulación de agua. Jaén y Córdoba no han registrado incidencias asociadas al episodio.

CRONOLOGÍA DEL PLAN

La Junta activó el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía a las 21,00 horas del pasado miércoles, en fase de emergencia, situación operativa 1, para la provincia de Almería. "La decisión permitió reforzar la coordinación y anticipar medidas de protección ante los avisos por lluvias y tormentas", ha destacado el Ejecutivo andaluz.

A las 22,20 horas se envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la comarca del Levante almeriense con recomendaciones de autoprotección. También se suspendió la actividad educativa presencial en Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora y se cerraron parques y jardines como medida preventiva.

En el ámbito municipal se activaron los planes territoriales de emergencia de protección civil de Cuevas del Almanzora, Pulpí, Níjar y Huércal-Overa. Armuña de Almanzora activó asimismo su estructura local de respuesta.

A las 21,33 horas del jueves, la dirección de la emergencia desescaló el Plan a fase de preemergencia, situación operativa 0. Esta fase se mantuvo activa en Almería y amplió su ámbito a Jaén, Granada y Málaga para asegurar el seguimiento del episodio y la coordinación de los servicios ante los avisos previstos.

Con la finalización de todos los avisos por lluvias y la normalización de la situación, la dirección del Plan el consejero ha decretado este viernes su desactivación.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha agradecido la colaboración de la ciudadanía y ha recordado que la información preventiva y las recomendaciones de autoprotección permanecen disponibles en los canales oficiales de la Agencia de Emergencias de Andalucía y en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía.