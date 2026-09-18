Aviso amarillo este sábado en la costa de Cádiz por oleaje y fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h

Archivo - Imagen de archivo de fuerte oleaje. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este sábado, 19 de septiembre, avisos de nivel amarillo por la presencia de fenómenos costeros y fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) en la costa gaditana.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por fuertes vientos estará activado en la zona del Estrecho desde las 12,00 horas hasta la medianoche, donde se esperan rachas máximas de hasta 80 km/h, con vientos de Levante.

Asimismo, esta misma ubicación también contará con la alerta amarilla por fuerte oleaje entre las 6,00 horas de la mañana hasta el término de la jornada del sábado, acompañado de viento de Levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el Estrecho y en la zona de Trafalgar mar adentro.

Por último, la zona del litoral gaditano también estará bajo aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 6,00 horas hasta la medianoche, donde también soplará el viento de Levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el Estrecho y zona de Trafalgar mar adentro.

En cuanto al resto de Andalucía, la jornada del sábado estará marcada por la presencia de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea. La nubosidad será de evolución diurna en las sierras, con probables chubascos en las orientales.

Respecto a las temperaturas, las mínimas estarán en ascenso en el tercio occidental y contarán pocos cambios en el resto; mientras que las máximas estarán en ascenso en el litoral de Huelva y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Asimismo, soplarán vientos flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes de levante en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho, donde se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes.